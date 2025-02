Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati sparati questa mattina in Germania, precisamente davanti al tribunale di Bielefeld. Siamo nel nord della nazione tedesca, a circa metà strada fra Dortmund e Hannover, e l’episodio è avvenuto poco fa, attorno alle ore 13:30, con un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine e personale sanitario nel giro di pochi minuti dalla prima chiamata ai soccorsi. Stando a quanto scrive la Bild, il principale quotidiano di Germania, alcuni testimoni oculari raccontano di diverse persone ferite a terra, ma non è ben chiaro quale sia di preciso il numero di feriti ne tanto meno di vittime.

Si sa con certezza che gli spari sono avvenuti di fronte al tribunale regionale di Bielefeld, precisamente a circa 150 metri di distanza dall’edificio distrettuale. Alle ore 9:00 di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, era iniziato il processo in merito all’omicidio del 38enne pugile professionista Besar Nimani, ucciso lo scorso marzo 2024 proprio a Bielefeld, dopo che lo stesso era stato in precedenza accusato di maltrattamenti alla moglie e poi rilasciato.

SPARATORIA AL TRIBUNALE DI BIELEFELD: IL CASO DEL PUGILE ASSASSINATO

Il presunto assassino, Huseyin Akkurt, era stato arrestato a Bruxelles durante lo scorso mese di luglio, mentre un secondo sospettato sarebbe ancora latitane. Alle ore 13:30, al termine dell’udienza, sono stati sparati improvvisamente alcuni colpi di arma da fuoco a poca distanza dal tribunale, e alcuni testimoni presenti hanno riferito alla Bild che la polizia avrebbe iniziato a gridare all’improvviso “Qualcuno sta sparando fuori!”, prima che tutti si sono appunto messi al riparo.

Non è ben chiaro chi abbia sparato ma fra le vittime sembrerebbero esservi due famigliari dell’imputato quindi è probabile che si tratti di una faida fra l’assassino di Besar Nimani e appunto lo stesso ex pugile.

SPARATORIA AL TRIBUNALE DI BIELEFELD: CHI HA SPARATO?

Non si sa se il ricercato sia scappato o se si sia rintanato in qualche edificio vicino al tribunale di Bielefeld, di conseguenza le forze dell’ordine hanno messo in lockdown una scuola superiore che si trova a pochi passi dal tribunale, teatro appunto della sparatoria. I due famigliari sarebbero stati colpiti alla gamba e nella zona del cuore, e quest’ultimo sarebbe in gravissime condizioni, lottando fra la vita e la morte.

La Bild ricorda cosa accadde l’anno scorso, il 9 marzo, a Besar Nimani, quando lo stesso venne ucciso da Akkurt, ritenuto colpevole di aver teso un’imboscata allo stesso pugile assieme ad Ayman Dawoud Kirit, 33enne. L’ex atleta era arrivato in centro con la sua BMW X5 e dopo aver parcheggiato lo sport utility vehicle tedesco in una zona pedonale di Obernstrasse per recarsi in un bar, i due avrebbero estratto la pistola, sparando almeno 16 colpi: non è mai stato accertato il movente, ma come detto sopra, sembrerebbe trattarsi di un qualche regolamento di conti. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.