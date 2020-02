Biella, 58enne in fin di vita/ Il marito gli fracassa il cranio con il ferro da stiro

Un quasi omicidio e un quasi suicidio, avvenuto nelle scorse ore a Biella, nota località del Piemonte: un uomo ha tentato di ammazzare la moglie, cercando poi di togliersi la vita, ed entrambi versano in condizioni disperate. Come riferito pressoché da ogni organo di informazione online, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 5 febbraio, in un appartamento situato a poca distanza dalla questura locale. Per cause non ancora chiare, l’uomo ha preso un ferro da stiro e si è avventato contro la moglie, sfondandole praticamente il cranio. A dare l’allarme è stato un vicino di casa della coppia, che si è trovato davanti alla porta la donna in fin di vita. Quando le forze dell’ordine si sono recate sul luogo incriminato, si sono trovate di fronte una scena drammatica anche perchè, nel frattempo, il tentato omicida aveva cercato di togliersi la vita, invano.

BIELLA, COPPIA IN FIN DI VITA: “SIAMO SOTTO CHOC”

La donna è riuscita a trascinarsi fino all’alloggio del vicino, chiedendo aiuto e poi cadendo a terra esanime. Nel frattempo il marito aveva tentato di ammazzarsi colpendosi con un coltello da cucina. L’uomo ha 67 anni, mentre la donna ne ha 58, e pare che i due litigassero in maniera veemente ormai ogni giorno: al culmine dell’ennesima lite il marito non ci ha visto più, e colto da un raptus di follia ha preso a “ferrate da stiro” la consorte. Al momento, entrambi si trovano ricoverati presso gli ospedale della zona in codice rosso, in condizioni gravissime e in pericolo di vita. L’uomo è a Biella con una ferita al collo e una alla gamba, all’altezza dell’arteria femorale. La donna è invece stata trasferita d’urgenza presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. “Siamo sotto choc – le parole della collega della donna, una insegnante di Tollegno, paese vicino a Biella – dal suo comportamento non è mai trapelato nulla che facesse immaginare una relazione difficile”. La polizia sta indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

