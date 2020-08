Bielorussia, camion polizia investe manifestante/ Video choc Minsk: “Non ha frenato”

Violenti scontri in Bielorussia dopo la conferma di Alexander Lukashenko alla presidenza. Subito dopo la chiusura dei seggi e la diffusione dei primi exit poll sono partite le proteste. Migliaia di persone sono scese in piazza a Minsk per protestare e si sono registrate decine di feriti. Il bilancio parla di un morto, ma la circostanza è stata smentita dal ministero dell’Interno bielorusso. Di sicuro è un “giallo”, come la vicenda dell’investimento di un manifestante. Stando a quanto riportato dalla Ong per i diritti umani Viasna, la vittima è un uomo che è stato travolto da un mezzo della polizia, riportando una grave lesione cerebrale che ne ha causato il decesso. Viasna scrive che i medici accorsi sul posto in ambulanza non sono riusciti a salvarlo. E parla di decine di manifestanti feriti nei violenti scontri e ricoverati a Minsk. Sui social stanno circolando le immagini scioccanti dell’investimento.

BIELORUSSIA, CAMION POLIZIA TRAVOLGE MANIFESTANTE

Le immagini mostrano un mezzo della polizia che travolge in pieno un uomo e lo investe tra le urla degli altri manifestanti. Il video in questione, ottenuto anche dalla Dire, testimonierebbe la morte di questo manifestante investito dal camion. «Le autorità hanno prima smentito la notizia, poi hanno affermato che il ragazzo si sarebbe gettato sotto il camion», riferisce la fonte. Ma le immagini smentiscono questa ricostruzione: «Dal filmato è evidente che il mezzo aveva la possibilità di frenare per evitarlo e non lo ha fatto». Ma si parla di altri due morti, due giovani. Uno sarebbe stato pestato dai militari, mentre l’altro sarebbe stato colpito al petto da una granata stordente. C’è poi il giallo sulla scomparsa del giornalista Maxim Solopov, inviato speciale in Bielorussia della testata indipendente russa Meduza che ha sede in Lettonia. Secondo un altro media russo, sarebbe stato picchiato mentre documentava i feroci scontri.

Автозак сбил протестующего в Минске. Лежачего начали закидывать гранатами! Диктатор пошел на убийство! pic.twitter.com/eHsQugDXzq — РБ головного мозга (@belamova) August 9, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA