Big Game: Caccia al Presidente/ Su Italia 1 il film con Samuel L. Jackson

Big Game: Caccia al Presidente, film diretto da Jalmari Helander

Big Game: Caccia al Presidente sarà trasmesso su Italia 1 oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, dalle 21.20. Il film è distribuito da Eagle Pictures e prodotto da Subzero Film Entertainment, Altitude Film Entertainment, Egoli Tossell Film. La pellicola del 2015 è genere azione-avventura, è diretta da Jalmari Helander che ne ha curato anche la sceneggiatura. Nel cast troviamo Samuel L. Jackson, in 36 anni di carriera ha interpretato 117 film e ottenuto una candidatura al Premio Oscar nel 1995 come migliore attore non protagonista per Pulp Fiction e per lo stesso film ha vinto un Premio BAFTA.

Halvdan il giovane vichingo/ Su Italia 1 il film con Vilgot Hedtjarn

Nel 1998 a festival di Berlino ha vinto il Premio Orso d’argento come migliore attore per Jackie Brown. L’altro protagonista è Onni Tomilla, un giovane attore con alle spalle due film tra cui Rare Export a Christmas Tale. Il cast si arricchisce anche della presenza di Victor Garber e Ray Stevenson.

Big Game: Caccia al Presidente, la trama del film: emozioni straordinarie e…

La storia di Big Game caccia al Presidente ha inizio in una foresta innevata della Finlandia, dove un giovane ragazzino di nome Oskari interpretato da Onni Tommilla è da solo per cimentarsi nella sua prima esperienza di caccia seguendo la tradizione familiare che nel suo paese si tramanda di padre in figlio. Mentre il ragazzino è alle prese con l’inseguimento della sua prima preda, l’Air Force del Presidente con lui a bordo prende il volo.

Scuola di ladri parte seconda/ Su Rete 4 tornano Boldi e Pozzetto

In quello stesso istante a sorvolare i cieli americani c’è un elicottero con a bordo alcuni terroristi che per testare l’efficacia dei loro sistemi da combattimento di precisione prendono in pieno il pilota di un elicottero e lo abbattono. Soddisfatti del risultato ottenuto attraverso un sistema di puntamento rivolgono la mira verso il velivolo del Presidente americano.

Il pilota viene colpito e il passeggero è espulso fuori prima dell’impatto a terra da una capsula di salvataggio. Oskari fortunatamente riesce a salvarsi dall’impatto, difatti l’aereo precipita a pochi metri da lui. Al Pentagono intanto arriva la notizia dello schianto dell’aereo del Presidente e la CIA si rivolge all’agente Herber per affrontare al meglio l’emergenza. Nel frattempo il Presidente americano viene aiutato da Oskari e in lui trova un valido alleato che armato solamente di arco e frecce si dimostrerà capace di difendere l’uomo più potente del mondo dalla caccia dei mercenari terroristici.

L'isola del vero amore/ Su Rai 2 il film con Katrina Norman

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA