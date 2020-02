Big Hero 6/ Video, su Rai 2 il film d’animazione della Walt Disney (oggi, 4 febbraio)

Big Hero 6 va in onda oggi, martedì 4 febbraio, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 ed è stato realizzato nel 2014 negli Stati Uniti. Il titolo è tratto da un soggetto di Duncan Rouleau e Steven T. Seagle e si ispira apertamente all’omonimo fumetto della Marvel. La produzione è stata gestita da Walt Disney Animation Studios, alla sua prima collaborazione proprio con la Marvel. Il montaggio è stato curato da Tim Mertens, con gli effetti speciali di Kyle Odermatt e le musiche di Henry Jackman, mentre la regia è stata affidata agli statunitensi Don Hall e Chris Williams. Il primo ha diretto gli altri successi Tarzan, Le follie dell’imperatore, La principessa e il ranocchio e Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri. Il secondo si è fatto apprezzare alla guida di Mulan, Bolt – Un eroe a quattro zampe e Frozen – Il regno di ghiaccio. Tra i doppiatori in lingua inglese, vanno segnalati Ryan Potter, Scott Adsit, Damon Wayans Jr. e Genesis Rodriguez. Tra gli italiani, bisogna invece menzionare Arturo Valli, Flavio Insinna, Simone Crisari e Rossa Caputo.

Big Hero 6, la trama del film

La trama di Big Hero 6 è incentrata su Hiro, un ragazzino di 14 anni molto intelligente, a tal punto da aver già conseguito il diploma. Dopo aver vinto un match di robot, viene minacciato dagli avversari ed è costretto a fuggire insieme a suo fratello Tadashi. La disciplina nella quale si cimenta viene considerata reato, quindi i due fratelli vengono fermati dalla polizia e rilasciati. Il nuovo obiettivo di Hiro è essere ammesso ad un istituto tecnologico di alto livello. Il ragazzo crea dei piccoli robot in grado di unirsi telepaticamente e grazie ad essi viene ammesso al centro. L’istituto viene avvolto dalle fiamme e muore Tadashi. Hiro entra in depressione e attiva il suo vecchio robot Baymax, tra i più riusciti. L’unico vero obiettivo del quattordicenne diventa quello di vendicare il fratello. La sfida con il temibile nemico Robert Callaghan si svolge tra continui capovolgimenti di fronte, ma l’uomo viene infine arrestato anche se il robot Baymax fa a sua volta una brutta fine, prima che venga ricostruito in seguito da Hiro.

Il trailer di Big Hero 6





© RIPRODUZIONE RISERVATA