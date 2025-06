Big Mama, chi è la cantante: "Ancora soffro i commenti degli haters, ci sto lavorando"

Il fiume Big Mama continua a esondare a oltre un anno dal Festival di Sanremo che ha dato una grande svolta alla sua carriera. La giovane artista napoletana sta proseguendo la sua crescita professionale, che spazia non solo per la musica ma anche per la conduzione, l’abbiamo ascoltata nei mesi scorsi raccontare le imprese di Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest al fianco di Gabriele Corsi, ma non solo. E in una intervista concessa di recente a Vanity Fair, la cantante ha fatto fare ai fan un viaggio nel suoi fan nel suo nuovo mondo, ammettendo come molte cose siano state stravolte:

“Oggi è cambiato tanto: «Sono passata dall’essere presa in giro, guardata male, dovunque, a sentirmi dire: “Grande BigMama, facciamoci una foto” ha raccontato la cantante napoletana che ha messo in fila diverse collaborazioni prestigiose come quella con Alessandra Amoroso ma anche Paola e Chiara, tormentoni che le hanno regalato un posto no indifferente nella canzone italiana moderna.

Big Mama confessa: “Ancora soffro i commenti degli haters”

Nonostante tante cose siano cambiate negli ultimi anni, Big Mama spesso si ritrova a fare i conti con i violenti del web, gli haters che purtroppo continuano a prenderla di mira in molte occasioni. E posare gli occhi su certi commenti non è certo facile per Big Mama, che continua a mandare giù dei bocconi ancora troppo amari:

“Ancora, purtroppo, soffro i commenti degli hater sui social. Per una che è stata bullizzata non è semplice, mi riporta in mente al passato” ha raccontato la cantante che sta affrontando un importante percorso con la psicologa nella speranza che molte cose possano prendere ancora una piega diversa. E intanto Big Mama si gode il successo riscosso nell’ultimo anno, alla faccia di chi non vuole ancora farsene una ragione.

