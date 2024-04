Big Mama, chi sono i suoi genitori/ “Sii sempre te stessa”, il consiglio di mamma Angela e papà Italo

La cantante Big Mama è estremamente legata ai suoi genitori

Li ha citati più volte negli ultimi tempi, sottolinenando la vicinanza e il ruolo chiave che i genitori hanno giocato in questi anni. Big Mama non dimentica che papà Italo e mamma Angela ci sono sempre stati, supportandolo fin dal principio e credendo sempre nelle sue qualità. Ma cosa sappiamo dei suoi genitori? Per quanto riguarda la vita privata, la famiglia di Big Mama è di Avellino.

Angela e Italo Mammone, chi sono i genitori di BigMama/ La dedica speciale a Sanremo 2024

Qualche mese fa, naturalmente, si sono spostati a Sanremo per stare vicino alla figlia che ha partecipato alla kermesse canora, rendendoli orgogliosi e fieri. Prioritario per loro esserci nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti più duri, quando l’ansia o le critiche potrebbero spuntare ferocemente. “Lei ci ha voluto al suo fianco”, aveva sottolineato mamma Angela a Sanremo, raccontando il legame solido con sua figlia.

BigMama: "Il cancro? Non mi riconoscevo"/ "La mia fidanzata Maria Ludovica Lazzerini? Spero sia per sempre"

I genitori di Big Mama orgogliosi del suo percorso: “Sta realizzando il suo sogno”

I genitori di Big Mama sono certi che la figlia potrà togliersi delle soddisfazioni nel corso della sua carriera, anche se già sta raccogliendo moltissimo, come dimostra il riscontro del pubblico. “Sta realizzando il suo sogno e mi auguro che altri ragazzi prendano esempio, bisogna essere determinati a lei ho consigliato di essere se stessa come quando si esibì a San Michele…“, ha detto mamma Angela.

Se mamma Angela dà consigli, il padre Italo segue con molto più trasporto emozionale la carriera di sua figlia e infatti nell’ultima esperienza a Sanremo era letteralmente su di giri. Insomma, papà e mamma sono due genitori sempre presenti. E lo sono anche con gli altri fratelli della cantante, come ha assicurato la stessa Big Mama in una intervista a WuMagazine. “I miei genitori non hanno mai insinuato a me e i miei fratelli nemmeno l’ombra di un dubbio del fatto che si amassero…“, ha aggiunto.

Betta Lemma choc: "Vittima di una forte depressione e abuso di potere"/ "Amo i Ricchi e Poveri e BigMama"

© RIPRODUZIONE RISERVATA