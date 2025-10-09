Big Mama e il bullismo subito: "Ho sofferto tanto nella vita, non capisco la cattiveria della gente"

Big Mama torna a parlare del suo passato doloroso e riapre vecchie ferite mai del tutto rimarginate. La cantante si è lasciata andare a delle confessioni molto curiose e allo stesso tempo dolorose al giornalista Luca Casadei nel podcast One more time. Riaprendo la scatola dei ricordi, Big Mama ha ripercorso alcuni momenti di grande sofferenza fin dall’infanzia, tornando indietro ai tempi delle elementati dove purtroppo molto spesso aveva a che fare con dei compagni:

Moglie e figlio Paolo Bonacelli, chi sono Cecilia e Leone Barilli/ Un amore vissuto lontano dai riflettori

“La mia infanzia è stata segnata da bullismo che veniva da ogni parte. Grandi, piccoli, c ‘è una parola che è nel mio cervello. C’è una di quelle parole che mi ferisce la parola ‘chiattona’ e io l’ho sentita così tante volte, tipo tutti i giorni. Io pensavo di essere proprio l ‘ultima ruota a un certo punto, e quel certo punto già alle Elementari, avevo già toccato quel momento di ‘faccio schifo’” ha ricordato Big Mama con grande commozione. Ancora oggi troppo spesso Big Mama si ritrova a fare i conti con i giudizi della gente, pur sapendo che non si può piacere a tutti continua a sbattere su questa situazione poco piacevole e che le arreca grande dolore.

Caterina Balivo spiazza a La Volta Buona: “Oggi mi sono arrabbiata più volte”/ Siparietto con Oscar Farinetti

Big Mama e la crescita professionale

Oggi la carriera di Big Mama sembra in forte ascesa, con un Festival di Sanremo all’attivo e tanti brani di successo che hanno scalato le classifiche: “Sto vivendo un periodo abbastanza difficile. Ho lottato tanto per ottenere il mio lavoro, perché volevo uscire dalla posizione di una ragazzina bullizzata, messa in un angolo. Mi fa tanto male”

ha raccontato Big Mama riguardo alla sofferenza affrontata. Sicuramente la cantante è riuscita a rinforzarsi dal punto di vista caratteriale, anche se non riesce a comprendere gli attacchi e le critiche gratuite dal punto di vista personale: “La mia musica potrebbe anche piacere, ma non capisco la cattiveria”.

Delitto di Garlasco/ Anticipazioni Ore 14 Sera: “Sta per arrivare una bufera su una nuova persona”