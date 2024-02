Big Mama, Striscia la notizia scatena la bufera/ “Il meme mi ha fatto male, ma sono iconica”

Big Mama paragonata a Ursula da Striscia la notizia: arriva la replica

Big Mama vittima di bodyshaming a Sanremo 2024. La cantante in gara all’Ariston con la canzone La rabbia non mi basta è finita nel mirino di Striscia la notizia nelle scorse ore, con il tg satirico che ha paragonato la giovane artista napoletana a Ursula, la cattiva della Sirenetta, un meme creato da Striscia la Notizia. Il tg satirico ha pubblicato sui suoi profili social l’outfit di Big Mama della prima serata di Sanremo 2024 paragonandola a Ursula.

Oltre a Big Mama, anche il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus è stato paragonato a uno degli Stormtrooper di Star Wars, Marco Mengoni, vestito di rosso, a Papa Francesco, il cantante Irama al maestro dei mimi Simone Barbato e Big Mama appunto a Ursula. La cantante in un’intervista a La Stampa ha replicato a quanto visto a Striscia la notizia: “Il meme su Ursula della Sirenetta? Fa male, ma lei è iconica come lo sono io. Voi no” ha provocato Big Mama.

Big Mama è una delle artiste in gara all’Ariston che sta maggiormente catalizzando l’attenzione in queste prime puntate di Sanremo 2024. La cantante aveva raccontato che oltre al bullismo subito, all’età di 20 anni si è ritrovata ad affrontare un tumore: “Ho subito un bullismo violento, anche dal punto di fisico, anche violenze sessuali, all’appello non manca davvero niente -. E per non farci mancare nulla, a vent’anni ho scoperto di avere il cancro. Mi sono fatta 12 chemioterapie e ora sto bene ed ho pure scoperto di stare bene con i capelli corti”.

Battaglie dalle quali Big Mama ha saputo tirare fuori il meglio: “Diciamo che tutti questi momenti mi sono serviti e mi servono ancora oggi per capire che se voglio fare qualcosa io posso. L’aver superato tutte queste cose mi ha portato a capire che se voglio ballare ballo. E sono felice di poterlo urlare sul palco di Sanremo”. Intanto nelle scorse ore la Rai ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un giornalista della tv pubblica, accusato di aver ironizzato sull’outfit di Big Mama sfoggiato durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024. E ieri sera la cantante si è resa protagonista di un momento epico per i social durante la sua esibizione, con l’artista che si è lasciata andare anche a un twerk alla faccia delle malelingue. Una grande rivincita che la cantante napoletana si è presa sul palco più prestigioso.











