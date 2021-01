Big Man, Diva/ Su Rete 4 la miniserie tv con Bud Spencer (oggi, 3 gennaio 2021)

Big man va in onda con l’episodio Diva su Rete 4 oggi, domenica 3 gennaio 2021, a partire dalle ore 21.30. Protagonista è uno straordinario Bud Spencer. La regia è di Steno e Maurizio Ponzi. La sceneggiatura di Lucio De Caro, Steno, Carlo Pedersoli, Enrico Vanzina, Simon Michael, Ottavio Jemma. Prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori. Diva è il terzo dei sei episodi della serie TV, Big man, andata in onda per la prima volta nel 1988. Il cast del film è composto, oltre al già citato Bud Spencer, da Ursula Andress (nei pani della diva Susy Kaminsky), Denis Karvil, Paul Guers, Michel Albertini e Mylène Demongeot.

Big Man, Diva: la trama dell’episodio

Diamo uno sguardo alla trama dell’episodio di Big Man dal titolo Diva. Jack Clementi (interpretato da Bud Spencer) è un ex polizziotto che lavora come detective assicurativo per la Lloyd’s International, tutti lo conoscono con l’appellativo di Professore. Vive in un albergo in costa Azzurra e quando è al lavoro ha sempre al suo fianco l’inseparabile tassista e collaboratore Simon Lecoq (Denis Karvill). Nell’episodio intitolato Diva, Jack deve indagare sulla scomparsa dei gioelli della famosa attrice Susy Kaminsky (interpretata da Ursula Andress).

Susy è quasi al tramonto della sua fama e della sua carriera, purtroppo, ha sperperato il suo patrimonio a causa del brutto vizio del gioco d’azzardo che la porta inevitabilmente a indebitarsi fino al punto di essere disposta a separarsi dei suoi preziosissimi gioielli, unici beni che le sono rimasti. Infatti, per pagare i debiti di gioco, offre i gioielli ad alcuni malavitosi che frequentano il mondo delle bische clandestine e a cui deve un’ingente somma di denaro.

Ma durante la consegna qualcosa non va: i gioielli non arriveranno mai a destinazione, le vengono rubati. Inoltre, a far più complicata la situazione si aggiumnge un altro terribile evento: il cameriere personale di Susan viene trovato morto. A questo punto, Jack Clementi si trova a dover indagare sulla scomparsa dei gioielli poiché assicurati per una grande cifra di denaro dalla Lloyd’s International. Questo nuovo incarico lo rende molto entusiasta perché ha la possibilità di lavorare per la famosa diva, ma si troverà innanzi a un caso è piuttosto complesso da risolvere.

