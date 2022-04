Big Show, 2a puntata/ Diretta e ospiti Giulia Salemi, Giacobbo e Sabrina Salerno

Big Show anticipazioni seconda puntata 15 aprile

Questa sera su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento su quattro in totale con Big Show, il nuovo varietà condotto da Enrico Papi in cui tutti a loro insaputa, possono diventare i protagonisti per una sera. I telespettatori da casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno che vorrebbero realizzare possono diventare i protagonisti nei momenti più inaspettati e strampalati.

Anche questa sera a fare compagnia al conduttore e ai protagonisti dello show ci saranno anche diversi ospiti come l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e ospiti musicali come Johnson Righeira e Gazebo, la showgirl Sabrina Salerno e il conduttore Roberto Giacobbo.

Big Show: Zeudi Di Palma al fianco di Enrico Papi

Il conduttore durante questa serata di Big Show sarà affiancato da Zeudi Di Palma (Miss Italia 2022), da Scintilla che interpreta alla perfezione il ruolo di aiutante maldestro e da Cristina D’Avena nelle vesti di inviata particolare che porta sempre un sorriso a tutti i telespettatori.

La seconda puntata sarà all’insegna del riscatto per il nuovo format di Enrico Papi che durante la prima puntata non ha ottenuto il risultato sperato sfidando la rete avversaria, Rai Uno che lo scorso venerdì ha mandato in onda il programma “Ci vuole un fiore” con Francesca Fialdini e Francesco Gabbani.

