Big Show, Enrico Papi/ Anticipazioni, diretta prima puntata e ospiti: Gigi D’Alessio e Alex Britti

Big Show anticipazioni e ospiti prima punta: debutta Enrico Papi

Questa sera, venerdì 8 aprile, in prima serata su Canale 5 debutta Big Show, il nuovo varietà condotto da Enrico Papi. Dopo il successo di “Scherzi a parte” (di cui a settembre guiderà la nuova edizione), per Papi è arrivato il momento di cimentarsi “in un genere e in un ruolo che non ho mai fatto in tv: il pubblico mi vedrà in una veste diversa, che mette in risalto il mio carattere. Non sarò il solito giullare, ma emergerà la mia parte più sensibile, quella che non ho mostrato in tanti anni di tv”, ha detto il conduttore in un’intervista all’ANSA. Ne programma, tratto dal format inglese Michael McIntyre’s Big Show, tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa).

Ci sarà qualcuno convocato con una scusa, che poi si ritroverà sul palco; o chi duetterà con proprio idolo, o ancora chi da semplice spettatore si trasformerà in personaggio principale. Un “people show” dedicato “alle persone comuni, che hanno molto da dire più dei cosiddetti vip e la cui umanità e dignità possono uscire fuori in tv”, ha spiegato Papi.

Chi sarà al fianco di Enrico Papi a Big Show?

Alla conduzione di Big Show Enrico Papi sarà affiancato da una presenza femminile che sarà rivelata durante la prima puntata: “Si tratta di una ragazza che ha ottenuto in tv un traguardo importante, ma che ha anche una storia bellissima alle spalle”, ha spiegato il conduttore all’Ansa. Con Papi ci sono anche il comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata che andrà in giro per recapitare speciali messaggi in musica. Ospiti della prima puntata due big della musica italiana: Gigi D’Alessio e Alex Britti. “I vip sono a servizio delle persone comuni, per regalare loro la serata più bella”, ha precisato Papi. La regia di Big Show è di Luigi Antonini, la direzione artistica di Luca Tommasini. Appuntamento questa sera, venerdì 8 aprile, alle 21.25 su Canale 5.

