Big Show, Enrico Papi/ Diretta 3a puntata: Ron e Ivana Spagna ospiti

Big Show, Enrico Papi: anticipazioni e diretta terza puntata 21 aprile

Giovedì 21 aprile, in prima serata, Enrico Papi torna con la terza puntata di Big Show. Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori per due venerdì sera consecutivi, questa settimana, Enrico Papi sfida la corazzata di Don Matteo 13 nella serata in cui sarà trasmessa l’ultima puntata con Terence Hill. Un cambiamento deciso dall’azienda per permettere all’Isola dei Famosi 2022 di andare in onda in diretta ed evitare di saltare il doppio appuntamento settimanale per l’immediata partenza della nuova edizione di Supervivientes. Una sfida difficile per Papi che, dopo un buon debutto, ha visto gli ascolti scendere la scorsa settimana.

La prima puntata di Big Show, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 2.216.000 spettatori con il 16,68% di share per il secondo appuntamento dello show è stato seguito da 1.783.000 con il 12,10% di share. Come andranno gli ascolti della terza puntata?

Gli ospiti della terza puntata di Big Show

Anche questa sera, Enrico Papi coinvolgerà il pubblico con una serie di scherzi per regalare ai telespettatori una serata divertente e per permettere a chi ha un talento particolare o un sogno da realizzare, la possibilità di farlo. Al suo fianco ci sarà la bellissima Zeudi Di Palma eletta Miss Italia 2022. Non mancherà, inoltre, la comicità di Scintilla e la simpatia di Cristina D’Avena che ricoprirà il ruolo inedito di inviato conquistando tutti anche con la sua spiccata autoironia.

Non mancheranno, poi, ospiti speciali. Questa sera, sul palco di Big Show, saliranno due grandi artisti della musica italiana, amatissimi dal pubblico ovvero Ron e Ivana Spagna. Quali performance regaleranno al pubblico di Big Show?

Come vedere Big Show in diretta streaming

La terza puntata di Big Show 2022 può essere seguita sia in tv che in streaming. Per seguire Enrico Papi e i suoi ospiti in televisione basta sintonizzare il televisore su canale 5 a partire dalle 21.25. Per seguire, invece, lo show in streaming è sufficiente collegarsi al sito Mediaset Play e seguire la diretta che comincia contemporaneamente a quella televisiva.

Tuttavia, in streaming, c’è anche la possibilità di utilizzare il tast restart e recuperare l’inizio dello show. Inoltre, Big Show può essere seguito anche da qualsiasi dispositivo purchè si scarichi l’applicazione Mediaset Play.











