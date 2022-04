Big Show, Enrico Papi/ Diretta 4a puntata: ospiti Donatella Rettore e Ivan Cattaneo

Big Show, Enrico Papi: anticipazioni e diretta quarta puntata 28 aprile

Questa sera, giovedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5 va in onda la quarta puntata di “Big Show” condotto da Enrico Papi. Per la seconda settimana consecutiva il people show sfida “Don Matteo 13”, nella puntata dedicata all’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Ricordiamo che il cambio di programmazione è stato dettato dalla necessità di mandare in onda in diretta L’Isola dei famosi 2022, evitando la sovrapposizione con la nuova edizione di Supervivientes. Dopo i buoni risultati delle prima due puntate, il terzo appuntamento di “Big Show”, in onda giovedì 21 aprile, ha incollato davanti ai teleschermi 1.728.000 spettatori con il 10.40%. Come andranno gli ascolti della quarta puntata?

Gli ospiti della quarta puntata di Big Show

Anche questa sera, Enrico Papi coinvolgerà gli spettatori dell’Auditorium Massimo a Roma in una serie di scherzi per regalare ai telespettatori una serata divertente e per permettere a chi ha un talento particolare o un sogno da realizzare, la possibilità di farlo. Al suo fianco ci sarà Zeudi Di Palma, Miss Italia 2022. Non mancheranno, inoltre, Scintilla nel ruolo di aiutante maldestro, e Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare. Questa sera, sul palco di “Big Show”, saliranno Donatella Rettore e Ivan Cattaneo. Quali performance regaleranno al pubblico di Canale 5?

Come vedere Big Show in diretta streaming

La quarta puntata di Big Show 2022 può essere seguita in televisione e in streaming. Per seguire Enrico Papi e i suoi ospiti in televisione basterà sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 21.25. Per seguire, invece, lo show in streaming è sufficiente collegarsi al sito Mediaset Play e seguire la diretta che comincia contemporaneamente a quella televisiva. In streaming, c’è anche la possibilità di utilizzare il tasto restart e recuperare l’inizio dello show. Inoltre, Big Show può essere seguito anche da qualsiasi dispositivo purché si scarichi l’app Mediaset Play.

