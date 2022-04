Big show nella bufera, nel format di Enrico Papi è tutto organizzato?/ Esplode il caso Taisia

Big Show, debutto emozionante con Enrico Papi alla conduzione: ospite Gigi D’Alessio

L’8 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, ha avuto il via la terza stagione di Big show, varietà condotto da Enrico Papi con la collaborazione speciale del comico Scintilla e l’inviata Cristina D’Avena. Ospiti della serata Gigi D’Alessio e Alex Britti. In queste ore, il varietà dalle sorprese al cardiopalma, che si fonda sulla possibilità che i “nip” possano essere sorpresi e sorprendersi diventando protagonisti per una notte nel piccolo schermo, fa discutere in rete. Sui social è infatti in corso una polemica sollevata dai più scettici -tra i telespettatori attivi in rete- che tacciano il programma di essere organizzato con la complicità dei nip, ovvero le persone comuni che vengono presentati come protagonisti di una sorpresa -che spesso si rivela essere un duetto con un cantante famoso. Ad essere nella bufera web del momento, è il caso Taisia, per il curioso dettaglio di una mascherina anti-Coronavirus.

Taisia, una sedicente rider che lavora presso una pizzeria, viene contattata a telefono da Enrico Papi -sotto le mentite spoglie di un comune mortale- per l’ordine di una serie di pizze da consegnarsi durante la diretta, ed è apparsa del tutto spiazzata quando alla consegna dell’ordine si è ritrovata nello studio tv di Big show. “Puoi levarti la mascherina, se vuoi”, le riferisce quindi Enrico Papi, presentandole il beniamino Gigi D’Alessio, che intanto smorza l’emozione al cardiopalmo riservando una battuta al conduttore: “Tu tieni le pizze, fai il tuo lavoro…”. Taisia, quindi, dichiara visibilmente provata, mentre su un orecchio tiene la mascherina antivirus: “Io c’ho il cuore a 3mila, mamma mia!”. A questo punto Enrico Papi introduce la sorpresa di Gigi D’Alessio per la rider, ovvero un medley dei suoi successi, che esordisce con Non mollare mai, in un’esibizione voce e piano. “Mi rimetto la mascherina?”, incalza quindi il conduttore, la ragazza, e Enrico Papi la rassicura a Big show: “Puoi toglierla”. Ed è proprio il dettaglio della mascherina anti-Coronavirus a suscitare curiosità unitamente allo scetticismo del web in queste ore, a margine della prima puntata di Big show.

La polemica sul caso della mascherina di Taisia a Big Show con Enrico Papi

I critici del web accusano Big Show di Enrico Papi di mancanza di veridicità, di aver inscenato cioè un siparietto organizzato e una sorpresa non autentica. Questo, perché -come sospettato dai detrattori- dal momento che alla ragazza è stato consentito di non tenere la mascherina sul palco -come da protocollo Coronavirus- lei sarebbe stata sottoposta al tampone antivirus prima di avere accesso allo studio tv, ipotesi che farebbe pensare all’organizzazione dell’emozionante momento tv.

“Il fatto che abbiano consentito l’accesso in studio a una ragazza a cui hanno tolto la mascherina, nonostante i protocolli, implica che in giornata sia stata tamponata. È evidente che lei fosse al corrente di quel che avrebbe fatto e che il programma sia organizzato. #BigShow”, si legge tra i tweet polemici del momento. Dall’altra parte, invece, c’è chi in rete difende Big show dalle accuse dei detrattori, testimoniando l’emozione sentita alla visione della prima puntata del varietà.

Che Enrico Papi possa presto replicare alle accuse non troppo velate del web, su Big Show?

