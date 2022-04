Big Show, pagelle 2a puntata/ Enrico Papi salvato da Zeudi di Palma e Scintilla

Big Show, pagelle 2a puntata: Sabrina Salerno, che noia

Sorprese, scherzi, performance e incontri inaspettati. Questo e molto altro nella seconda puntata di Big Show, in onda ieri sera su Canale 5. Enrico Papi (voto 5,5), questa volta, esagera e va lunghissimo con l’orario. La serata però scorre gradevolmente, nonostante la ripetizione esasperata di alcune dinamiche scontate. Ci pensano Zeudi di Palma (voto 7,5) e Scintilla (voto 7) a salvare la puntata, ognuno a suo modo.

Lei, come certifica il titolo di Miss Italia 2022, è un piacere puro per gli occhi, e appare molto più sciolta e disinvolta nel suo ruolo di valletta. Scintilla, giocherellone a prescindere, dà vita ad alcuni fuori programma a cui sembra impossibile non ridere. Non lasciano il segno, invece, i ritorni di Cristina D’Avena (voto 5) e Sabrina Salerno (voto 4). Quest’ultima, in realtà, non era ancora stata da Enrico Papi, ma si è riproposta al pubblico di Canale 5 con l’ormai trita e ritrita Boys Boys Boys.

Big Show, pagelle 2a puntata: Giulia Salemi protagonista

Un po’ di noia, lo ammettiamo, l’abbiamo provata quando Big Show si è trasformato in C’è posta per te con la reunion tra Anna Giulia e la sua migliore amica (voto 4). Alcune sorprese non riescono nemmeno lontanamente, come quella che vede sfuggire la tanto attesa serata di addio al celibato ad uno sposo. C’è spazio anche per una romantica proposta di matrimonio e infine per il midnight quiz con Lory e Paolo (voto 6,5) protagonisti.

Giulia Salemi (voto 6,5) si presta con entusiasmo ed è onnipresente, complice in alcuni scherzi, mentre Roberto Giacobbo (voto 7) è pungente nella sua unica apparizione come finta voce dell’audio guida che porta poi sul palco Paolo, a cui la moglie Carla regala una notte da big star insieme ai colleghi infermieri.

