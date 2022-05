Big show, ultima puntata/ Anticipazioni: Cristina D’Avena postina e Scintilla…

Big show, anticipazioni puntata 8 maggio: Cristina D’Avena postina e…

Andrà in onda questa sera la finale di “Big Show”. Il mattatore del programma, Enrico Papi, guida con la consueta ironia questo divertente people show. Grande orchestra, corpo di ballo, sorprese, candid camera, sketch, ospiti, giochi, collegamenti in esterna. Tanti ingredienti, un unico collante: il coinvolgimento della gente comune. Due “spalle” fisse accompagneranno il mattatore Enrico Papi in questa nuova avventura tv: il comico Scintilla (ex Colorado), nei panni del suo valletto maldestro, e la cantante Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di postina in giro per l’Italia a recapitare speciali messaggi in musica a quelli che saranno i protagonisti da portare sul palco; e la bellissima Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021.

Il people show di Canale 5 avrà anche una grande orchestra e un corpo di ballo, due plus che porteranno ulteriore brio e spensieratezza al format. Ogni puntata sarà caratterizzata dalla presenza d’invitati celebri, pronti a dialogare e scherzare con Papi o a partecipare alle sorprese organizzate alle persone comuni che si trasformeranno in star inattese della serata. Al centro della scena ci saranno persone comuni, di volta in volta “accalappiate” dal presentatore con un pretesto, o con l’aiuto di un complice, e poi trasformate in protagonisti, ognuno in un modo diverso: con una canzone, un duetto improvvisato con un idolo musicale, uno sketch, una sorpresa e tanto altro.

Big Show sfrattato dal giovedì alla domenica, ascolti flop?

“Big show” è stato traslocato dal giovedì alla domenica. Dal venerdì infatti Big Show è andato in onda il giovedì sera, lasciando spazio all’Isola dei Famosi la sera successiva contro The Band di Carlo Conti. Il confronto, anzi lo scontro con Don Matteo ha penalizzato Papi, che ha portato a casa uno share intorno al 10% il giovedì. Il programma non ha raggiunto un buon risultato in termini di share. C’è da dire che il programma di Mediaset non è neanche fortunatissimo per quanto riguarda gli incroci auditel.

Lo stesso Enrico Papi aveva però definito un esperimento in un’intervista a Repubblica: “Questo è un esperimento per fare uno spettacolo bizzarro. È un varietà che si basa sulla emotività e sull’umanità”. Un’occasione per mostrare un altro lato di sé, aveva assicurato il conduttore: “Non ho mai avuto modo di cimentarmi in questo genere di show, ma le storie delle persone mi interessano. Non mi va di mostrarmi al pubblico in modo più profondo, forse con Big show si scoprirà un’altra parte di me”.

