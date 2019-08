Big wedding/ Video, su Rai 3 il film con Robert De Niro (oggi, 20 agosto 2019)

Big wedding, famosa commedia del 2013, andrà in onda il 20 agosto alle ore 21.05, su Rai 3. Il regista del film è Justin Zackham, celebre per aver diretto la sceneggiatura di opere quali Non è mai troppo tardi e Ricomincio da me. Nel cast figurano nomi importantissimi come Robert De Niro e Diane Keaton, che interpretano rispettivamente Don ed Ellie Griffin. Sono tanti i lavori illustri cui i due attori hanno preso parte nel corso del tempo: entrambi hanno recitato nei vari capitoli de Il padrino, veri e propri classici della storia del cinema. In Big wedding spiccano anche i volti di Ben Barnes, Alejandro Griffin, e di Katherine Heigl, Lyla Griffin. Le scene sono valorizzate dalla colonna sonora di Nathan Barr, autore delle soundtrack di Ombre dal passato e della serie TV True blood.

Big wedding, la trama del film

Big wedding di Zackham narra la storia di Alejandro Griffin, figlio adottivo di Don ed Ellie, in procinto di sposarsi con la ragazza che ama Missy. Il giovane non sa come comunicare alla propria madre biologica, profondamente cattolica, una serie di notizie, ad esempio che i genitori adottivi sono divorziati da 20 anni, che il padre Don vive insieme a un’altra donna e che Ellie si dedica con entusiasmo ad attività come il sesso tantrico. Padre Monaghan, interpretato da un eccelso Robin Williams, ha il suggerimento pronto: Alejandro dovrebbe chiedere ai genitori adottivi di fingere di non essere separati per salvare la situazione.

Non è facile portare avanti questa messinscena, soprattutto perché gli altri due membri della famiglia, la sorella e il fratello di Alejandro, sono rispettivamente in crisi per il matrimonio e deciso a perdere la propria verginità. Dialoghi e situazioni divertenti si susseguono fino alla fine, inaspettatamente dominata da risvolti positivi.

