Bigfoot Junior/ Su Italia 1 il film d’animazione di Ben Stassen e Jeremy Degruson

Bigfoot Junior sarà trasmesso da Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2017 grazie ad una coproduzione tra Belgio e Francia per la regia di Ben Stassen e Jeremy Degruson mentre sia il soggetto che la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Bob Barlen e Cal Brunker. Le musiche della colonna sonora sono di Puggy e la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Koch Media. Nella versione originale hanno prestato la loro voce ai vari protagonisti del film, Pappy Faulkner, Christopher L. Parson, Marieve Herington, Johnny Wesley, Joe Ochman, Laila Berzins e altri.

Bigfoot Junior, la trama del film

Ecco la trama del film Bigfoot Junior. Una piccola cittadina francese vive un giovane ragazzo di 13 anni di nome Adam. Per via della sua età adolescenziale e soprattutto per il suo aspetto fisico spesso e volentieri si vede costretto a fare i conti con situazioni piuttosto complicate che non mettono in difficoltà nei confronti degli altri coetanei. In particolare avendo dei capelli piuttosto non uguali e soprattutto hanno un colorito fuori dal normale e soprattutto in ragione di piedi molto più grandi rispetto alla media dei propri coetanei viene preso di mira da tre bulli che praticamente gli rendono la vita estremamente difficile. Come se non bastasse questo l’animo di Adam e costantemente rattristato per il fatto di non aver mai conosciuto l’identità del suo padre. A lui è sempre stato raccontato che il padre si trova in viaggio per motivi di lavoro e che ormai ci sono perse le tracce da tempo facendo sospettare di una possibile morte. Non credendo a questo genere di storia Adam decide di mettersi alla ricerca del proprio genitore sperando un giorno di poterlo trovare e quindi condividere con lui il resto della vita. Le sue ricerche lo portano in una sorta di cittadina praticamente rimasta deserta che si trova in cima ad una montagna. Un giorno mentre si trova all’interno della foresta avrà un incontro assolutamente niente ossia con un Bigfoot. Lui aveva sempre creduto che questo genere di creatura fosse frutto della fantasia di scrittori e romanzieri ma ben presto dovrà ricredersi. Inoltre Adam avrà un rapporto di amicizia con il Bigfoot che in realtà è proprio suo padre. In ragione di questo genere di parentela con una creatura straordinaria come il Bigfoot il ragazzino ben presto scoprirà di poter disporre di incredibili potevi che Gli permettono di muoversi velocemente e soprattutto di avere una forza straordinaria. Lui e suo padre dovranno con una società che si occupa di rimedi per curare le calvizie che vorrebbe prendere il dna dei due per poter sviluppare un apposito prodotto.

