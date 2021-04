BigFoot Junior/ Video, su Italia 1 il film di Ben Stassen e Jeremy Degruson

BigFoot Junior va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 3 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 in coproduzione tra Belgio e Francia alla quale hanno dato il proprio contributo case cinematografiche piuttosto importanti come Studio Canal e nWave Pictures. In Italia la pellicola è stata distribuita ai botteghini e nel settore dell’home cinema da Koch Media. La regia è stata firmata da Ben Stassen e Jeremy Degruson, con soggetto e sceneggiatura di Bob Barlen e Carl Brunker.

BigFoot Junior, la trama

Leggiamo la trama di BigFoot Junior. In una cittadina vive un tredicenne di nome Adam che è spesso bersaglio di situazioni di bullismo per via delle prese in giro dei suoi amici, in ragione di una capigliatura piuttosto particolare e dai piedi molto più grandi rispetto ai propri coetanei. Tra l’altro, la sua esistenza è stata sempre influenzata in negativo dalla scomparsa di suo padre che credeva morto, ma che in realtà è soltanto andato via. Volendo far chiarezza in questa vicenda e volendo ritrovare una persona che possa raggiungerlo e dargli supporto delle tante difficoltà della vita, decide di intraprendere un viaggio per cercarlo. La sua sarà una straordinaria avventura che lo vedrà ottenere un passaggio da un camionista per poi arrivare all’interno di un bosco dove c’è l’indirizzo che gli era stato evidenziato per trovare il padre. Quando arriva all’esatto punto in cui era stato indicato, si rende conto che da una rupe posta nelle vicinanze si sente un rumore piuttosto forte.

Preoccupato per la possibile presenza di un animale decide di lanciare una pietra per farlo andare via, ma non avendo ottenuto nessun risultato a sua volta scappa a gambe levate ma rimane intrappolato in una trappola che era stata inserita da alcuni cacciatori per gli orsi. La sua vita a questo punto sembra essere messa pesantemente in pericolo perché rimanendo incagliato nella trappola sta per essere ucciso dall’arrivo di un camion. Un attimo prima dell’impatto viene salvato da una strana creatura che lo porta in salvo. Nel frattempo sua madre sta cercando Adam disperatamente e quando arrivano notizie del camionista che lo aveva accompagnato e dell’autista di quel camion che stava per ucciderlo si sparge la convinzione che sia stato attaccato dal Bigfoot, una leggendaria creatura dalle dimensioni piuttosto grandi. Intanto, il ragazzo si risveglia su una casa realizzata su un albero nella quale vive suo padre che in realtà è la persona che da sempre viene considerata Bigfoot.

Video, il trailer del film “BigFoot Junior”





