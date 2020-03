Biglia via dal Milan?/ Calciomercato: l’ex Lazio non rinnoverà, si cerca il sostituto

La dirigenza del Milan si sta già muovendo per la prossima finestra del calciomercato di giugno e già le alle sfere stanno valutando addii e rinnovi tra i giocatori già a disposizione di Stefano Pioli. Mentre, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, potrebbero essere molti i nomi di peso a lasciare Milanello, chi di certo non rinnoverà e andrà via dal Milan è Biglia. Il mediano argentino infatti non pare affatto rientrare nei piani del club (che pure già a luglio 2019 lo aveva messo sul mercato): approdato nel 2017 dalla Lazio, l’argentino ha messo a tabella solo pochissime presenze quest’anno (appena sette con 525 minuti di gioco), complici anche alcuni infortuni. Facile dunque immaginare che quando sarà il contratto, ovvero il prossimo giugno, per Biglia sarà ora di fare le valigie.

BIGLIA VIA DAL MILAN: I ROSSONERI A CACCIA DEL SOSTITUTO

Con l’addio di Biglia al Milan per giugno, però la dirigenza rossonera dovrà anche mettersi al lavoro per trovare un valido sostituto al giocatore argentino, per cui ancora non si è svelato un destino certo. Ecco che allora, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dal Corriere dello sport, la dirigenza del Diavolo avrebbe già messo nel mirino un giovanissimo centrocampista del Nantes, il giocatore classe 1999 Imran Louza. Il nome non è dei più noti per gli appassionati di calcio italiani, ma certo a beve potrebbe diventarlo: il francese dopo tutto è entrato nella prima squadra solo questa estate e in stagione ha già messo da parte 28 presenze in campo, con 3 assist vincenti e 4 gol offerti (due anche nella Ligue 1).



