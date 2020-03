Biglia via dal Milan?/ Calciomercato: niente rinnovo, lo cerca il River Plate

Che Lucas Biglia lasci il Milan nella prossima finestra di calciomercato estivo non è certo una grandissima sorpresa: il contratto del calciatore argentino con i rossoneri scade questo giugno e pare che il rinnovo non sia proprio sul tavolo di discussione al momento. La cosa non ci sorprende poi troppo: il calciatore argentino arrivato a Milanello nel luglio del 2017 dalla Lazio, dopo una buona prima stagione nel 2017-2018, è di fatto svanito e anzi nella stagione ancora in corso, complici anche alcuni acciacchi, ha di fatto messo a tabella appena 7 presenze e poco più di 500 minuti in campionato. Troppo pochi per l’ex Lazio che dunque tra pochi mesi dovrà fare le valigie e trovarsi un nuovo club.

BIGLIA VIA DAL MILAN? IL RIVER PLATE LO CERCA

Ecco che allora proprio a tal proposito ci arrivano nuove importanti indiscrezioni sul futuro di Lucas Biglia dopo il Milan dal portale Fichajes.net: pare infatti che il giocatore, dopo quasi 14 anni in giro per l’Europa, sia destinato a tornare a casa questa estate, per accasarsi nello spogliatoio del River Plate. Il club argentino infatti sarebbe sulle tracce del regista di Mercedes e anche lo stesso Mister Gallardo sarebbe impaziente di averlo tra le sue fila. Pure però non vi è ancora nulla di certo su questa trattativa di calciomercato estiva: anzi pare che lo stesso River Plate stia ancora valutando alcune alternative, come Javier Pastore, pure dato per partente dall’Italia (e nello specifico dalla Roma) per la prossima finestra estiva di contrattazione. Staremo a vedere.



