Biglietti auguri Natale 3 dicembre 2022/ Video, la leggenda degli alberi sempreverdi

I biglietti d’auguri di Natale 2022 assumono oggigiorno formati diversi, anche audiovisivi. Nell’era del digitale, lontana da quella nostalgica del “carta e penna”, si assiste ad alternative affascinanti, che coniugano la modernità alla tradizione. È il caso della leggenda degli alberi sempreverdi.

BIGLIETTI AUGURI NATALE 2022, 3 DICEMBRE: LA LEGGENDA DEI SEMPREVERDI

I biglietti d’auguri di Natale 2022 del giorno vengono arricchiti da questa affascinante storia, commentata da Annalena Valenti. Perché abeti, pini e ginepri hanno le foglie sempre verdi? Fin dai tempi più remoti gli uomini hanno osservato il mondo intorno a loro e poi si sono posti domande sull’origine delle cose. Le leggende nascono da quella domanda. L’uomo ha sempre cercato, con le leggende, di spiegare avvenimenti che rimangono, al fondo, incomprensibili, e ha creato un ponte tra la Terra e il Cielo, tra le cose visibili e il loro significato, per trovare e accettare il senso nascosto delle cose, della natura e … dei sempreverdi. E sono nate le leggende.

Se un piccolo uccellino non riesce a partire per i paesi caldi, quale albero sarà così generoso da ospitarlo? E quale sarà il premio? Non crediate che queste storie possano essere relegate nelle stanze dei bambini, che betulle, salici e ginepri, per non dire uccellini, hanno qualcosa da far capire anche a noi “grandi”. Per questo “chi ha orecchi per intendere, intenda”, è anche il motto principale di fiabe e leggende.

