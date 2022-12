Biglietti auguri Natale 4 dicembre 2022/ Video: Miracolo nel bosco, leggenda svizzera

I biglietti d’auguri di Natale 2022 sono spesso accompagnati dal fascino di storie antiche e di leggende che si intersecano con la tradizione della ricorrenza più attesa dell’anno. Esse acquisiscono maggior efficacia narrativa per mezzo del racconto audiovisivo: è il caso di “Miracolo nel bosco“, leggenda svizzera.

BIGLIETTI AUGURI NATALE 2022, 4 DICEMBRE: MIRACOLO NEL BOSCO

I biglietti d’auguri di Natale 2022 di oggi vengono impreziositi da questa narrazione elvetica, commentata da Annalena Valenti. Lo sapete che nella notte di Natale può succedere qualsiasi cosa? Molte storie raccontano di come avvengano miracoli anche tra gli animali. Questa leggenda narra quello che succede nei boschi di un Cantone svizzero. Tutte le creature festeggiano la nascita di Gesù, un unico cuore, un’unica anima, un unico pensiero unisce angeli, uomini e animali. Il coro degli uccellini, insieme a tutto il Creato, festeggia la nascita del Re dei Re, e si unisce al coro degli angeli, la pace scende anche nel bosco.

La lepre è vicina alla gallinella, la faina dorme accanto alla ghiandaia. Una riunione stranissima che non tiene più conto delle reciproche paure. Ciò che il cuore dell’uomo da sempre desidera, nella notte di Natale avviene, ciò che per l’uomo è impossibile, con la nascita di Cristo accade. Anche la pace può avvenire, ci cantano uccellini e angeli, per gli uomini di buona volontà.

