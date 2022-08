Biglietti Coldplay Tour Italia 2023, aggiunte nuove date a Milano e Napoli/ Dove e come comprarli

I Coldplay i costi dei biglietti e come comprarli per le nuove date di Napoli e Milano

Pochi giorni fa, i Coldplay avevano annunciato le tre date italiane, il 21 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano. In poche ore i bigleitti sono andati letteralmente a ruba e al momento è impossibile trovarli. Per questo motivo, la band ha deciso di raddoppiare ancora le date. I Coldplay hanno annunciato nuove date in entrambe le città. Raddoppia lo spettacolo di Napoli il 22 giugno e triplica anche Milano con la terza data a San Siro il 28 giugno. Come sui legge sul portale The Pipol Music, “i biglietti saranno disponibili dalle ore 10.00 di questa mattina, 25 agosto, sulle piattaforme e nei punti vendita autorizzati”.

Nelle scorse ore la band inglese ha condiviso sul suo account Instagram il calendario ufficiale del Music of the Spheres World Tour. Sui social polemiche ma anche ironia per chi ha cercato di accaparrarsi i biglietti: per gli utenti My Live Nation, occorre registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. A sei anni di distanza dall’ultima volta in Italia con gli indimenticabili concerti del 3 e 4 luglio 2017 a San Siro, la band britannica capitanata di Chris Martin tornerà quindi nel nostro Paese per una performance che si preannuncia incredibile dopo il tutto esaurito delle sei serate trionfali al Wembley Stadium di Londra.

Social in tilt e ironia social per la vendita dei biglietti dei Coldplay

Sui social si moltiplicano le polemiche e le lamentele dei fan che hanno accusato il sistema di vendita dei biglietti.ì dei concerti dei Coldplay. Molti sono in fila sul sistema da oltre un’ora per entrare nella pagina che permette di completare l’acquisto. Al momento non sono registrati problemi di nessun tipo nè su Ticketone, tanto meno su Ticketmaster.

In molti però stanno sollevando un polverone sui costi eccessivi dei biglietti. I prezzi però sembrano essere in linea con quelli dei grandi eventi. Alcuni scrivono: “I brani buoni si contano sulle dita di una mano”. Poi ancora: “Mi auguro di non dover assistere a uno spettacolo deprimente di gruppi di 50 anni in preda a reazioni inconsulte che ballano”. C’è anche chi ironizza: “È inconcepibile organizzare concerti di tale portata senza prima chiedere, magari tramite sondaggi nelle storie instagram, quale artista preferiscono sul palco di Napoli”.

