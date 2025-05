Biglietti concerto Bad Bunny a La Maura di Milano: la data

Finalmente è aperta la vendita dei biglietti concerto Bad Bunny, il cosiddetto “re del reggaeton” portoricano. Si tratta di uno degli artisti più amati del momento, amato per la complessità della sua musica nato su SoundCloud e diventato una vera star del genere. Il cantante si esibirà all’Ippodromo La Maura di Milano il 17 luglio 2026, e anche se manca più di un anno, conviene correre per accaparrarsi i biglietti che stanno andando a ruba. L’ultima volta che era venuto in Italia risale al 9 luglio 2019 quando in piazza Liberty aveva cantato il suo repertorio per il celebre evento Up Next Live.

Tormentoni estate 2025: da Annalisa a Fedez e Clara/ Le canzoni pronte a far ballare tutti

Per la prossima data nel nostro Paese era previsto un concerto a San Siro, che però è risultato non disponibile per accogliere altri artisti in quel periodo, motivo per cui Bad Bunny si esibirà al famoso Ippodromo La Maura, conosciuto per ospitare numerosi artisti di carattere internazionale. Ricordiamo che il suo tour mondiale inizierà ufficialmente il 5 dicembre 2025 ma in Europa approderà più tardi, durante l’estate. La prima data in Spagna sarà a Barcellona il 22 maggio dove inaugurerà il tour europeo all’Estadi Olìmpic Lluis Company. Ma andiamo subito a scoprire come acquistare i biglietti del concerto di Bad Bunny e quanto costano.

Marco Mengoni rompe il silenzio sulla morte della madre: "Non dovevo perderla"/ "Ho lottato fino all'ultimo"

Biglietti concerto Bad Bunny, quanto costano per l’Ippodromo La Maura a Milano

A svelare i prezzi del concerto di Bad Bunny è Ticketmaster, dove si vedono chiaramente i prezzi dell’evento. Ricordiamo che la cifra esclude la commissione. Per ora il costo parte dai 96,78 euro per la platea fino ad arrivare ai 146 euro per il Golden Circle. Come acquistarli? Per comprare i biglietti del concerto di Bad Bunny è necessario collegarsi su Ticketmaster anche se in questo caso solo gli utenti iscritti al “My Live Nation Presale” potranno procedere all’acquisto in prevendita. Invece, il 9 maggio 2025 a partire dalle ore 12 si aprirà la vendita anche sulle altre piattaforme.