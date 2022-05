Biglietti concerto Bruce Springsteen Monza 2023: come acquistarli?/ Info utili

È iniziata alle 10 di oggi la vendita libera dei biglietti per il concerto di Bruce Springsteen, in programma martedì 25 luglio 2023 all’autodromo di Monza. Si tratta della terza data del tour italiano del “Boss” con la E Street Band, dopo quelle di Roma e di Ferrara. La vendita è in corso sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster per un numero massimo di quattro biglietti per ogni account.

IVA ZANICCHI/ "Se un uomo mi piacchi, io glielo taglio!"

Come riporta il quotidiano “Il Giorno”, Barley Arts, società organizzatrice del concerto, ricorda che, come da normativa vigente, “i biglietti sono nominali all’utilizzatore. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo per biglietto a partire dal 25 giugno 2023 fino alla mattina del giorno del concerto. Inoltre, sin dall’apertura vendite, è possibile usufruire della piattaforma fan to fan dei singoli circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket”.

PROG AND FROGS/ Mercoledì 1 e giovedì 2 giugno a Cascina Caremma, Besate

BIGLIETTI CONCERTO BRUCE SPRINGSTEEN MONZA 2023: PREZZI E COME ACQUISTARLI

Unitamente alle modalità di acquisto dei biglietti per il concerto di Bruce Springsteen a Monza nel 2023 (25 luglio, inizio alle 19.30), è stato ricordato che le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli, comprese eventuali disposizioni relative alle misure anticontagio Covid-19 (anche se l’auspicio è che, tra un anno, la situazione pandemica sia ancora più tranquilla rispetto ad oggi, ndr).

Anche a Monza, così come a Roma e Ferrara, l’area concerto, sottolinea “Il Giorno”, “è stata strutturata in diversi settori, tutti a posto unico in piedi e nel rispetto delle normative attualmente in vigore per il pubblico spettacolo, ciascuno dotato di punti ristoro e servizi igienici dedicati. Saranno presenti inoltre delle aree dedicate alle persone con disabilità, aree per le famiglie e zone dedicate al relax”. Ma quali sono i prezzi dei biglietti per il concerto di Bruce Springsteen? Eccoli riportati di seguito: Pit A 130 euro + prev.; Pit B1 100 euro + prev.; Pit B2 100 euro + prev.; Pit C1 85 euro + prev.; Pit C2 85 euro + prev.

Francesco De Leo: "Chiedo scusa a Calcutta per le accuse"/ "Diverbio c'è stato ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA