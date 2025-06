Biglietti Concerto Vasco Rossi: tutte le tappe del Blasco per il 2026

Torna in grande stile anche Vasco Rossi che ha annunciato il tour 2026. Appena dopo la notizia i fan non ci hanno messo neanche un secondo per informarsi sui biglietti e sulle date del mitico Blasco, che ogni anno riempie gli stadi di tutta Italia. Al momento, il cantante è ancora impegnato nel completare il tour di quest’anno ma visto i grande successo ha subito voluto fare un regalo ai suoi fan.

Chi è Simone Emili, social in delirio per il ballerino di Elodie dopo il concerto a San Siro/ “Vivo di danza”

Saranno ben dieci le nuove date previste per il 2026. Vasco Rossi si esibirà in diverse città e regioni che non tocca da un po’ di anni. Nell’annuncio si legge infatti una tappa in Puglia, in Sardegna, in Friuli e in tanti altri luoghi d’Italia come Ancona, Bari, Olbia, Udine e Ferrara, tappe che non aveva toccato da diverso tempo. Il rocker emiliano torna quindi anche nel 2026 regalando non poche sorprese ai suoi fan curiosi di vederlo di nuovo saltare sul palco. Andiamo ora a conoscere altri dettagli sul Concerto Vasco Rossi, comprese le informazioni sui biglietti e le date precise.

Cristina Plevani contro Chiara Balistreri all'Isola 2025: "Oscurata da Teresanna"/ Scoppia la lite in diretta

Biglietti Concerto Vasco Rossi 2026: le date del tour e le location

Al momento le date annunciate per il tour di Vasco Rossi 2026 sono queste: il 5 e 6 Giugno si esibirà a Ferrara presso il Parco Urbano G. Bassani, mentre il 12 e 13 Giugno volerà a Olbia all’Arena. Si prosegue con il 18 e 19 Giugno a Bari presso lo Stadio San Nicola per poi andare ad Ancona il 23 e 24 Giugno allo Stadio Del Conero. Ultima tappa (per ora) è quella del 28 e 29 Giugno al Bluenergy Stadium di Udine.

Per quanto riguarda i biglietti del Vascolive tour 2026 è necessario aspettare ancora qualche giorno prima di procedere all’acquisto. In base alle ultime informazioni, infatti, le prevendite apriranno il 7 luglio ma saranno disponibili solo per i membri del Blasco Fan Club che potranno dunque acquistarli in anteprima su Vivaticket. Per chi possiede una Mastercard, invece, è stata riservata un’altra prevendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 9 luglio. Per tutti gli altri, invece, la vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket comincerà ufficialmente dalle 13.00 di venerdì 11 luglio. Pronti al conto alla rovescia?

Daniele Rugani, chi è la nuova fidanzata Valentina?/ "Non cerca hype, ma lui ha tradito in passato"