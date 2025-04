Biglietti di Inter-Barcellona, le prime fasi della vendita

Il sogno verso la Champions League continua per l’Inter che dopo il Bayern Monaco affronterà il Barcellona in semifinale, rematch della doppia sfida che nel 2010 aveva lanciato i nerazzurri verso il triplete, a differenza di quella annata storica però ad ospitare la prima partita della doppia sfida saranno i blaugrana nel loro Stadio Olimpico Lluis Companys, in funzione al posto del Camp Nou, ancora sotto ristrutturazione. I biglietti di Inter-Barcellona per la partita di ritorno di San Siro saranno già disponibili per l’acquisto nella giornata di oggi quando alle 15.00 si apriranno le prevendite.

La partita di ritorno è prevista per il 6 maggio ed è previsto un sold out tra tifosi interisti che accorreranno in massa e supporter blaugrana che arriveranno in trasferta, la vendita seguirà le solite regole, inizierà con la fase 1 che vedrà la conferma posto abbonati Serie A 2024/25 per facilitare chi ha deciso di supportare la squadra in tutte le partite casalinghe della stagione. C’è poi la fase 2 della vendita agli abbonati Serie A 2024/25 posti Uefa ovvero per quelle persone che hanno il loro abbonamento nei settori riservati per regolamento Uefa, che potranno quindi acquistarli in altri settori.

Biglietti di Inter-Barcellona, la vendita per tutti i tifosi

La vendita dei biglietti di Inter-Barcellona si aprirà poi nella fase 3 dove la vendita sarà riservata agli abbonati Plus Serie A 2024/25 e ai soci Inter Club e che inizierà martedì 22 aprile alle 16.00 e che si concluderà giovedì 24 aprile, la disponibilità sarà di due biglietti massimo per abbonato ma rimarrà possibile fino ad esaurimento scorte. La fase 4 sarà l’ultima e permetterà l’acquisto a tutti i possessori della tessera Siamo Noi che dovrà essere attiva e sottoscritta entro il 16 aprile, si aprirà il 25 aprile dalle 12.00, dal 28 aprile invece si aprirà la vendita libera per tutti i tifosi.

Per quanto riguarda i biglietti della finale di Monaco di Baviera la vendita verrà gestita direttamente dai club che riceveranno una parte del totale, in parti uguali tra le due società, mentre i restanti saranno venduti direttamente dalla Uefa tramite il suo sito. La Federazione europea ha imposto un prezzo massimo per la vendita ai tifosi delle squadre partecipanti che sarà di 70€ mentre per chi li acquisterà direttamente dal sito Uefa ci sarà la possibilità di scegliere tra tre tipologie di biglietto, la categoria 3 che costerà 180€, la categoria 2 che costerà 650€ e la categoria 1 che invece costerà 950€.