Biglietti finale Champions League Inter: quando saranno disponibili?/ Prezzi e info

Quando escono i biglietti della finale di Champions League 2023? E dove si possono acquistare? E’ questa la domanda che da qualche ora a questa parte riecheggia nelle menti dei tifosi dell’Inter dopo la vittoria di ieri a San Siro contro il Milan e la conquista della finalissima. Un risultato incredibile, al di là di ogni aspettativa, per la compagnie di Simone Inzaghi, che strappa così il biglietto più importante dopo 13 anni dall’ultima volta, il famoso Triplete con Josè Mourinho del 2010.

La finale di Champions League si disputerà fra meno di un mese, sabato 10 giugno presso lo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia, e la UEFA ha già iniziato da settimane la prima fase di vendita dei biglietti, prima tornata conclusasi il 28 aprile. Come ricorda Fanpage i biglietti a disposizione sono divisi come sempre in quattro categorie a cominciare dalla più bassa, quella da 70 euro, quindi i biglietti da 180 euro, quelli da 490 euro, e infine, quelli da 690 per la categoria più esclusiva. Ci sono poi i pacchetti Hospitality che permettono di vivere un’esperienza extra lusso e che sono stati predisposti a cifre importante dalla federazione europea di calcio.

BIGLIETTI FINALE CHAMPIONS LEAGUE INTER: ATTESA PER TUTTE LE INFO

Si tratta di un pacchetto che comprende il biglietto di categoria 1, cucina degli chef, ricevimento di benvenuto, connessione wi-fi, televisore dove guardare il match, e servizio di ospitalità prima e dopo la gara. I biglietti in vendita fino allo scorso aprile sono stati 47mila, su un totale di 72mila circa. I restanti tagliandi saranno suddivisi fra i tifosi dell’Inter e quelli dell’altra finalista, una fra Real Madrid e Manchester City, nome che uscirà dall’incontro in programma questa sera all’Etihad Stadium di Manchester.

Ogni società, come sempre, si occuperà della vendita degli accessi ed inoltre bisognerà tenere conto anche di una quota di biglietti dedicati alle associazioni affiliate alla UEFA, ai partner commerciali dell’evento e alle emittenti. Per quanto riguarda i tifosi dell’Inter bisognerà attendere ancora qualche giorno per ricevere le indicazioni ufficiali, a cominciare dai prezzi che saranno riservati loro: tutte le info saranno rese note sul sito della società meneghina quanto prima.











