Biglietti Finale Coppa Italia 2022 Juventus Inter/ Prezzi, come comprarli: Vivaticket

Sono scattate quest’oggi, lunedì 2 maggio 2022, le vendite dei biglietti per la Finale di Coppa Italia 2022 tra Juventus e Inter, in programma mercoledì 11 maggio 2022 allo stadio “Olimpico di Roma”. Si tratterà del quarto scontro diretto stagionale tra bianconeri e nerazzurri, dopo il pareggio in campionato a San Siro, la vittoria nerazzurra all’Allianz Stadium e il successo degli uomini di Simone Inzaghi in Supercoppa Italiana all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare, complice un marchiano errore difensivo del terzino bianconero Alex Sandro.

Alle 12, dicevamo, sul sito di Vivaticket è stato quindi dato il via libera all’acquisto dei biglietti per assistere alla Finale di Coppa Italia 2022 e, per poterli ottenere, gli interessati dovranno dapprima registrarsi con i propri dati anagrafici sulla piattaforma e solo in un secondo momento procedere all’acquisizione dei tagliandi. Ma quali sono i prezzi? Le tariffe sono state stabilite dalla Lega Serie A e sono le seguenti: tribuna Monte Mario 190 euro; tribuna Tevere 135 euro; distinti 50 euro; curve 35 euro. Ingresso gratuito, invece, per i soggetti non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore e per i bambini che non abbiano compiuto il sesto anno di età (ma senza diritto di posto).

BIGLIETTI FINALE COPPA ITALIA 2022 JUVENTUS INTER: LE INIZIATIVE DEI DUE CLUB PER I TIFOSI

Per quanto concerne ancora i biglietti per la finale di Coppa Italia 2022 tra Juventus e Inter, ai tifosi della Vecchia Signora sono destinati i biglietti dei settori curva Sud, distinti Sud, tribuna Monte Mario lato Sud e tribuna Tevere lato Sud. Sono previste tre fasi di vendita diverse: la prima, che inizia oggi e si concluderà alle 9 del 3 maggio 2022 è riservata ai sostenitori della Juventus in possesso della “J1897 Membership”, inserendo il numero di Membership; ogni J1897 Member può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano J1897, Young o Junior Member, inserendo per ciascuno il relativo numero Membership.

Ai tifosi della Beneamata, invece, sono riservati i biglietti della Finale di Coppa Italia 2022 dei settori curva Nord, distinti Nord, tribuna Monte Mario lato Nord e tribuna Tevere lato Nord. Previste due fasi di vendita differenti: la prima, è già partita e terminerà alle 9 del 4 maggio 2022 ed è destinata gli abbonati della Serie A 19/20 dell’Inter, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 19/20.











