Biglietti finale Coppa Italia 2022/ Juventus-Inter: prezzi e info. Sale l’attesa

Si avvicina inesorabile la data della finale di Coppa Italia 2022, e di conseguenza sta per scattare la caccia ai biglietti per il relativo match. Ad oggi non vi è nulla di ufficiale in merito, ma secondo gli addetti ai lavori quella iniziata lunedì 25 aprile dovrebbe essere la settimana buona per appunto poter acquistare un prezioso tagliando in vista del match che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 11 maggio, l’incontro fra la Juventus e l’Inter.

Le due società, come riferito da StadioNews24.it sono in contatto con la Lega Serie A per preparare il grande evento, compresi appunto i biglietti della finale di Coppa Italia 2022. Si sa, come è ovvio e scontato, che le due formazioni avranno a disposizione una porzione di stadio a testa, ovvero, una curva, una tribuna, e parte del settore distinti. La capienza massima dello stadio Olimpico dovrebbe invece essere fissata a 68-70 mila posti, mentre alle due squadre dovrebbero essere garantiti all’incirca 30mila biglietti a testa, di conseguenza ne resteranno 8/10 mila da distribuire liberamente.

BIGLIETTI FINALE COPPA ITALIA 2022, JUVENTUS-INTER: L’ULTIMO PRECEDENTE PRE-COVID

Come è ipotizzabile, saranno favoriti per l’acquisto dei biglietti della finale di Coppa Italia 2022 coloro che hanno già un abbonamento Serie A per le partite di Inter e Juventus, che avranno molto probabilmente diritto ad una prelazione, e nel contempo, è possibile che vengano scelti punti vendita specializzati, come gli store nerazzurri e bianconeri, oltre che i rispettivi siti online, prima della vendita libera.

Per quanto riguarda infine i prezzi, sempre StadioNews24 fa notare che l’ultimo riferimento è quello datato 2019, la finale di Coppa Italia fra Atalanta e Lazio, nonché l’ultima prima dell’epoca covid. In quell’occasione ogni tagliando costava 35 euro per le curve, arrivando fino ai 130 euro delle tribune Monte Mario e Tevere, con prezzo ridotto a 70 euro per gli under 16. Di mezzo vi erano invece i distinti, venduti a 50 euro. Stesso prezzo, infine, per i biglietti destinati a non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatori.

