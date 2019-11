Biglietti Harry Styles 2020/ Prevendita su TicketOne: i prezzi per Torino e Bologna

Harry Styles torna in concerto in Italia con due show live attesissimi da tutti i fans. L’ex cantante degli One Direction, con il suo Love On Tour 2020 si esibirà in concerto il 15 maggio 2020 al Pala Alpitour di Torino e il 16 maggio 2020 all’Unipol Arena di Bologna. La prevendita dei biglietti è iniziata lunedì 18 novembre per i titolari di carte di credito American Express mentre giovedì 21 novembre è iniziata la pre-sale Live Nation riservata agli iscritti al club My Live Nation e che ha letteralmente mandato in tilt Ticket One, il rivenditore autorizzato dei tagliandi. La vendita generale aperta a tutti per i due concerti italiani del tour mondiale di Harry Styles, invece, inizierà ufficialmente oggi, venerdì 22 novembre, alle 10, sul cicuito TicketOne e Ticketmaster, nonché in tutti i punti vendita autorizzati.



BIGLIETTI HARRY STYLES 2020: I PREZZI

Grande attesa per la vendita dei biglietti dei due concerti che Harry Styles terrà in Italia a maggio 2020. I prezzi dei biglietti sono abbastanza alti e non alla portata di tutti. si va, infatti, dai 62,43 euro per arrivare ai 199,29 del biglietto early entry vip che comprende biglietto numerato per Parterre in piedi, merchandise esclusivo, ingresso anticipato, ricordo del tour e ingresso con lo staff dell’evento. Ieri, in occasione della prevendita, il sito TicketOne è andato in tilt mandando in ansia i fans che sperano che oggi tutto si svolga regolarmente. Ieri, su Twitter, l’hashtag #Loveontour2020 è stato in tendenza per ore. I concerti del cantante inglese, dunque, sono tra i più attesi del 2020.

BIGLIETTI HARRY STYLES 2020: TUTTE LE DATE DEL TOUR

Harry Styles porterà in tuour il suo nuovo album che sarà pubblicato il prossimo 13 dicembre e che è stato anticipato dai singoli “Lights up” e “Watermelon sugar”. Il cantante inglese non si esibirà solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ecco tutte le date:

4/15/20 Birmingham, UK Arena Birmingham

4/17/20 Sheffield, UK FlyDSA Arena

4/19/20 Dublin, Ireland 3Arena

4/22/20 London, UK The O2

4/23/20 London, UK The O2

4/25/20 Manchester, UK Manchester Arena

4/26/20 Glasgow, UK The SSE Hydro

4/29/20 Berlin, Germany Mercedes-Benz Arena

05/01/20 Oslo, Norway Spektrum

05/02/20 Stockholm, Sweden Ericsson Globe

05/04/20 Copenhagen, Denmark Royal Arena

05/06/20 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

05/08/20 Hamburg, Germany Barclaycard Arena

05/10/20 Krakow, Poland TAURON Arena

05/11/20 Prague, Czech Republic O2 Arena

5/13/20 Paris, France AccorHotels Arena

5/15/20 Turin, Italy Pala Alpitour

5/16/20 Bologna, Italy Unipol Arena

5/18/20 Madrid, Spain WiZink Center

5/20/20 Lisbon, Portugal Altice Arena

5/25/20 Antwerp, Belgium Sportpaleis

5/27/20 Cologne, Germany Lanxess Arena

5/28/20 Munich, Germany Olympiahalle

5/30/20 Vienna, Austria Stadthalle

5/31/20 Budapest, Hungary Budapest Arena

06/03/20 Moscow, Russia Megasport Sport Palace

6/26/20 Philadelphia, PA Wells Fargo Center

6/28/20 Washington, DC Capital One Arena

6/30/20 Montreal, QC Centre Bell

07/03/20 Toronto, ON Scotiabank Arena

07/04/20 Toronto, ON Scotiabank Arena

07/07/20 New York, NY Madison Square Garden

07/08/20 New York, NY Madison Square Garden

07/10/20 Boston, MA TD Garden

07/12/20 Uncasville, CT Mohegan Sun Arena

7/14/20 Pittsburgh, PA PPG Paints Arena

7/15/20 Cleveland, OH Rocket Mortgage Fieldhouse

7/17/20 Detroit, MI Little Caesars Arena

7/19/20 St Paul, MN Xcel Energy Center

7/21/20 St Louis, MO Enterprise Center

7/24/20 Chicago, IL United Center

7/28/20 Nashville, TN Bridgestone Arena

7/29/20 Atlanta, GA State Farm Arena

08/01/20 Raleigh, NC PNC Arena

08/03/20 Tampa, FL Amalie Arena

08/06/20 Ft Lauderdale, FL BB&T Center

08/10/20 Houston, TX Toyota Center

08/11/20 San Antonio, TX AT&T Center

8/13/20 Dallas, TX American Airlines Center

8/15/20 Denver, CO Pepsi Center

8/18/20 Tacoma, WA Tacoma Dome

8/21/20 Portland, OR Moda Center

8/23/20 Vancouver, BC Rogers Arena

8/25/20 San Jose, CA SAP Center

8/27/20 Sacramento, CA Golden 1 Center

8/29/20 Glendale, AZ Gila River Arena

8/30/20 San Diego, CA Pechanga Arena

09/02/20 Los Angeles, CA The Forum

09/03/20 Los Angeles, CA The Forum

09/05/20 Las Vegas, NV MGM Grand Garden Arena

9/29/20 Monterrey, Mexico Arena Monterrey

10/01/20 Guadalajara, Mexico Arena VFG

10/03/20 Mexico City, Mexico Foro Sol (Outdoors).



