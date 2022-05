Biglietti Juventus-Inter Finale Coppa Italia 2022 esauriti/ Come vedere la partita?

Sono andati tutti polverizzati nel giro di poche ore i biglietti per la finalissima di Coppa Italia 2022, la supersfida fra Juventus e Inter in programma allo stadio Olimpico di Roma domani sera, alle ore 21:00. Si tratterà di una gara molto importante per entrambe le sfidanti, a cominciare dalla Vecchia Signora, ufficialmente fuori dai giochi scudetto, e quindi vogliosa di portarsi a casa un titolo in quest’annata tutt’altro che semplice. Fame di vittoria anche in casa Inter, che in attesa di capire come si concluderà la stagione di Seria A 2021-2022 (Milan in vantaggio di due punti sull’Inter a due giornate dal termine), vorrà mettere in bacheca la Coppa Italia.

La compagine meneghina non vince il trofeo nazionale da più di una decade, precisamente dalla stagione 2010-2011, battendo in finale il Palermo. La Vecchia Signora è invece la detentrice in carica del titolo, avendo battuto l’Atalanta a maggio di un anno fa. Con i biglietti di Juventus-Inter andati esauriti in poche ore su VivaTicket (ricordiamo che le vendite erano scattate più di una settimana fa), l’unico modo per vedere la finalissima di Coppa Italia sarà via televisore.

BIGLIETTI JUVENTUS-INTER, BIGLIETTI ESAURITI: TUTTI SU CANALE 5 O…

A trasmettere Juventus-Inter in diretta esclusiva sarà quest’anno Mediaset, e precisamente il canale ammiraglia Canale 5. La tv del biscione si è assicurata i diritti per la Coppa Nazionale trasmettendo tutte le partite dell’ultima fase del torneo, compresa ovviamente la finale. Per vedere il match vi basterà quindi accendere il vostro televisore e collegarvi a Canale 5, visibile anche in HD.

In alternativa, chi avesse magari la tv “occupata”, o coloro che si trovano fuori casa, si può sfruttare la via della diretta video streaming, collegandosi al sito di Mediaset Infinity e selezionando il canale dedicato. Ricordiamo che Infinity è fruibile anche tramite app dedicata sia per smartphone quanto per tablet, con sistema operativo Android o iOS.

