Biglietti Juventus-Siviglia Europa League: prezzi, quando, dove acquistarli/ Si può!

BIGLIETTI JUVENTUS-SIVIGLIA EUROPA LEAGUE: PRELAZIONE APERTA

E’ già aperta la caccia ai biglietti di Juventus-Siviglia, la semifinale d’andata dell’Europa League che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino giovedì 11 maggio prossimo alle ore 21.00, dal momento che i bianconeri giocheranno prima in casa e poi andranno in Spagna sette giorni dopo per il ritorno. Ricordiamo che la Juventus ha ottenuto la qualificazione per la semifinale di Europa League ieri sera, grazie al pareggio sul campo dello Sporting Lisbona dopo la vittoria nel match d’andata, ma che il Siviglia ha fatto impressione travolgendo il Manchester United e sarà quindi un ostacolo molto impegnativo.

Tornando ai biglietti di Juventus-Siviglia, la grande notizia è che fin da stanotte la società bianconera ha aperto la prelazione sul posto per gli abbonati 22/23: l’ora X è scattata già alle ore 00:30 di oggi, venerdì 21 aprile, per poi terminare alle ore 23:59 del 23/04/2023, cioè domenica sera. Seguirà la prelazione per gli abbonati 22/23 su posti UEFA (settori 217/216), la quale sarà aperta dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 24/04/2023, quindi solo lunedì.

BIGLIETTI JUVENTUS-SIVIGLIA EUROPA LEAGUE: TUTTE LE INFO

In merito ai biglietti di Juventus-Siviglia, è giusto specificare che la società non ha fatto un elenco dei prezzi, ma ha comunque presentato il calendario per tutte le varie categorie di tifosi. Dopo le due prelazioni già citate, ecco la Vendita riservata J1897 Member, che sarà aperta dalle ore 16:00 del 24/04 alle ore 15:59 del 26/04/2023, quando scatterà l’estensione ad altre categorie, cioè J1897 + Black&White + Black&White Lite Member, fino alle ore 15:59 del 28/04/2023. A quel punto ci sarà spazio alla Vendita riservata possessori Juventus Card fino alle ore 09:59 del 02/05/2023, infine scatterà la Vendita libera per tutti gli altri dalle ore 10:00 del 02/05/2023

I soci JOFC, ha reso ancora noto la società bianconera circa i biglietti per Juventus-Siviglia, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto. La vendita è disponibile solo ed esclusivamente online sull’Official Ticket Shop Juventus. Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.











