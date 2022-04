Biglietti Monza F1 2022, via alla vendita/ Costi e dove comprare i tagliandi

Biglietti GP Monza F1 2022: via alla vendita

Tutto pronto per il GP di Monza F1 2022, con una febbre da biglietti che continua a salire. Nella giornata di ieri, Monza ha aperto ufficialmente la vendita dei biglietti per il Gran Premio d’Italia, che di disputerà dal 9 all’11 settembre. Sarà proprio il GP che celebrerà i 100 anni dell’impianto, inaugurato nel settembre 1922. Ancor prima che cominciasse la vendita dei biglietti del GP di Monza F1 2022, sono stati opzionati dalle aziende circa 40mila access.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Imola 2022)

Da ieri, poi, la vendita dei tagliandi vera e propria: gli spettatori possono comprarli sul sito ufficiale www.monzanet.it con carta di credito, Satispay o bonifico online MyBank o tramite il rivenditore Vivaticket sul sito www.vivaticket.com. Possibile inoltre l’acquisto fisico in 1.500 punti vendita italiani e 11 esteri (anche a Dubai, Sidney, Londra e Singapore). C’è inoltre l’opzione per chiamare il numero verde gratuito 800-905450, con l’assistenza di un operatore. In caso di problemi nel post-vendita è possibile contattare l’assistenza. Per ricevere qualsiasi informazione sarà possibile rivolgersi alla mail biglietteria.f1monza@vivaticket.com.

Charles Leclerc rapinato a Viareggio/ Rubato orologio di valore al pilota Ferrari

Biglietti GP Monza F1 2022: i costi

Sono varie le tipologie di biglietti in vendita per il GP Monza F1 2022. È possibile acquistare il tagliando per singola giornata – da venerdì a domenica – ma anche biglietti per i tre giorni. Inoltre entro il 31 maggio prossimo è possibile usufruire di uno sconto sull’abbonamento sia tribuna che prato. Per i bambini fino agli 11 anni e per i soci ACI sono previste delle riduzioni. Questi ultimi potranno acquistare nelle delegazioni convenzionate o sul sito www.aci.it.

Visto l’ampliamento della capienza, sono disponibili tutte le aree del circuito. Sarà possibile assistere ad un intero weekend di F1 con il biglietto Prato per meno di 100€, di cui 84€ per la sola domenica. In Tribuna Centrale sale il prezzo fino a 700€. Se si acquista invece l’abbonamento per l’intero weekend entro il 31 maggio, sarà possibile usufruire di uno sconto fino ad oltre 60€. I prezzi, dunque, sono dei più disparati: ovviamente tutto dipende dal posto in cui si vuole seguire il GP di Monza.

Ferrari F1-75 e Haas troppo simili?/ Tre team di Formula 1 chiedono indagine alla Fia

© RIPRODUZIONE RISERVATA