Biglietti Napoli-Milan/ Come e quando acquistarli, prezzi e settore ospiti

La vendita dei biglietti per Napoli-Milan è già aperta, nel capoluogo campano l’attesa per il big match della 28° giornata di Serie A è è cresciuta ulteriormente dopo la vittoria contro la Lazio che ha portato il Napoli al primo posto pari merito proprio con il Milan: ricordiamo allora che la vendita dei biglietti per Napoli-Milan ha preso il via rigorosamente online già venerdì 25 febbraio alle ore 14. Per le prime 48 ore la vendita era stata riservata ai soli possessori di voucher, tuttavia da oggi lunedì 28 febbraio è iniziata la vendita libera, perciò ogni tifoso può collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online.

Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 biglietti per Napoli-Milan, inoltre per l’acquisto online sarà necessaria la fidelity card SSC Napoli (Fan Stadium Card). Sarà infine possibile acquistare i tagliandi anche presso tutti i punti vendita abilitati Ticketone. L’acquisto online potrà avvenire con il caricamento del titolo sulla propria fidelity card. Questa modalità di vendita dei biglietti prevede che il titolo di accesso venga associato alla fidelity card, che dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre. Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto.

BIGLIETTI NAPOLI-MILAN: LE INFORMAZIONI SUL SETTORE OSPITI E I PREZZI

Per quanto riguarda i tifosi rossoneri, si deve invece ricordare un vincolo stringente, infatti i residenti nella regione Lombardia possono acquistare i biglietti di Napoli-Milan solo ed esclusivamente nel settore ospiti, che ospiterà naturalmente i sostenitori del Diavolo che cercheranno di spingere il Milan a un colpaccio allo stadio Diego Armando Maradona per restituire il colpaccio partenopeo all’andata a San Siro. I settori ordinari sono infatti riservati ai tifosi napoletani, compresi i residenti in Lombardia che però siano possessori di fidelity card SSC Napoli.

Ecco infine tutti i prezzi dei biglietti di Napoli-Milan, partita che che si disputerà domenica 6 marzo 2022 per la 28^ giornata di Serie A, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: in Tribuna Posillipo ogni tagliando costerà € 80,00; in Tribuna Nisida € 55,00; Tribuna Family Adulto € 15,00 ed invece per gli Under 12 il costo sarà di € 10,00; un tagliando nei Distinti anello superiore costerà € 40,00, mentre per i Distinti anello inferiore sarà di € 35,00; infine, ecco che nelle due Curve un biglietto per l’anello superiore costerà € 20,00, mentre nell’anello inferiore si scenderà a un prezzo di € 15,00.



