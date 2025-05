Maxischermo a San Siro, modalità d’acquisto

Come già successo due anni fa in occasione della partita tra Manchester City e Inter giocatasi a Istanbul anche quest’anno la società nerazzurra predisporrà un maxischermo a San Siro per permettere ai tifosi interisti, che non riusciranno ad andare a Monaco di Baviera, di poter vivere insieme una serata che potrebbe entrare nella storia. La partita inizierà alle 21.00 ma chi avrà acquistato il biglietto potrà entrare allo stadio dalle 19.00 e godersi gli show e l’intrattenimento organizzato dalla società in attesa del fischio d’inizio, la comunicazione è arrivata direttamente dal club che ha poi spiegato le modalità d’acquisto.

I posti a disposizione saranno quasi 51.000 che verranno spalmati sui settori rosso, verde e blu dello stadio e sul prato, i biglietti saranno in vendita dalla giornata di oggi si vivaticket.com per tutti i tifosi dalle 12.00, mentre ieri dallo stesso orario fino alla mezzanotte era possibile acquistare i biglietti per chi è abbonato o socio Inter Club esercitando la prelazione sull’acquisto. A Milano saranno poi allestiti anche altri maxischermi, in Piazza Affari, al World Join Center e alle Tribune Idroscalo Milano, in tutti i casi è assicurato anche un aperitivo o una consumazione.

Quanto costano i biglietti PSG Inter? Scoppia la polemica

I biglietti PSG Inter per il maxischermo a San Siro hanno però generato non poche polemiche tra i tifosi nerazzurri soprattutto per il loro prezzo, infatti la spesa minima è di 10€ che permetterà di accedere al terzo anello blu e verde, quello sopra le curve, mentre il terzo anello rosso aumenterà di 3,50€, scendendo al secondo anello i settori blu e verde avranno un costo di 18€ mentre quello rosso 24€.

Lo stesso prezzo è quello del primo anello nei settori blu e verde mentre nel rosso ci sarà la distinzione tra posto classico, che costerà 30€, e poltroncine, il cui prezzo è di 45€, infine c’è la possibilità di acquistare un posto nel prato che non sarà numerato e costerà 28€, a tutti questi prezzi c’è poi da aggiungere 1,50€ di commissione del sito di vendita.

Questa polemica segue quella fatta dalla Curva Nord solo qualche giorno fa per i pochi biglietti concessi ai tifosi, soprattutto quelli che fanno parte del tifo organizzato, nonostante ne avessero diritto in quanto abbonati da molti anni. Secondo la protesta della Curva Nord infatti la società avrebbe messo in vendita meno biglietti di quelli che avrebbe a disposizione per evitare nuove polemiche riguardanti l’inchiesta sulle curve che quest’anno ha colpito il tifo organizzato nerazzurro e rossonero, e soprattutto per concederli a sponsor e invitati famosi.