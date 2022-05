Biglietti Roma-Feyenoord finale Conference League 2022/ Tutte le Info e i prezzi

Nelle prossime ore sono attese notizie ufficiali in merito ai biglietti per la sfida fra Roma e Feyenoord, la finale di Conference League 2021-2022, in programma mercoledì 25 maggio alle ore 21:00, in quel dell’Arena Kombëtare di Tirana, in Albania. Qualche notizia in merito è comunque emersa, ed è stata la stessa società giallorossa a comunicarla nelle scorse ore, subito dopo la vittoria sul Leicester di ieri sera in semifinale. Il club capitolino ha deciso di ringraziare i 166 abbonati che lo scorso 21 ottobre si erano recati presso l’Aspmyra Stadion di Bodo per vedere la sfida contro i padroni di casa del Bodo/Glimt, garantendo loro un pass totalmente gratuito proprio per la finale di Conference League.

Inoltre la stessa società capitolina ha fatto sapere che “ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione: dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso. I fortunati vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito. Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto”.

BIGLIETTI ROMA-FEYENOORD FINALE CONFERENCE LEAGUE: I GIALLOROSSI AVRANNO 7.000 TAGLIANDI

In totale la squadra capitolina avrà a disposizione 7.000 biglietti per Roma-Feyenoord, più altri 3.000 messi gratuitamente a disposizione dall’Uefa, e fra questi ci saranno anche i vincitori del concorso di cui sopra, i cui nominativi saranno svelati privatamente entro domani, sabato 7 maggio, attraverso l’indirizzo email utilizzato al momento della registrazione.

I fortunati riceveranno un codice univoco che in seguito verrà commutato in un biglietto. Inoltre, viene specificato che fino a esaurimento dei posti dedicati, i titolari di abbonamento Disabili/Invalidi 100% con accompagnatore potranno richiedere il codice per ottenere il biglietto gratuito per sé e per un accompagnatore su un apposito form. Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti di Roma-Feyenoord, invece, non vi è ancora nulla di ufficiale, ma la Uefa ha messo dei paletti spiegando che i tagliandi non dovranno costare più di 180 euro, e secondo RomaToday è probabile che il prezzo finale vada dai 50 euro ai 160. Notizie ufficiali attese nelle prossime ore.

