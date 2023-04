Biglietti Roma-Leverkusen Europa League: prezzi, quando, dove acquistarli/ Tutto tace

BIGLIETTI ROMA-BAYER LEVERKUSEN EUROPA LEAGUE: CI SONO NOTIZIE?

E’ già partita la caccia ai biglietti di Roma-Bayer Leverkusen, la semifinale dell’Europa League. Dopo che la compagine giallorossa ha strapazzato il Feyenoord in casa con il risultato di 4 a uno, la squadra allenata da José Mourinho ha strappato il pass per la penultima fase del torneo calcistico europeo per club. La partita di andata si giocherà l’11 maggio all’Olimpico, mentre il ritorno scatterà alla Bay Arena il giovedì della settimana seguente. La compagine tedesca viene dalla vittoria contro i belgi dell’Union Saint Gilloise per uno a quattro, di conseguenza la semifinale in programma si preannuncia decisamente scoppiettante.

Biglietti Juventus-Siviglia Europa League: prezzi, quando, dove acquistarli/ Si può!

Tornando ai biglietti di Roma-Bayer Leverkusen, al momento non vi è alcuna info ufficiale, tenendo conto che al match dello stadio Olimpico mancano ancora tre settimane, di conseguenza bisognerà attendere le notizie del club che verranno pubblicate sul sito ufficiale della Lupa così come su tutti i canali social. E’ comunque ipotizzabile, come da copione, una prelazione per quanto riguarda gli abbonati romanisti al campionato, per cui l’apertura della vendita dei biglietti scatterà in anticipo rispetto agli altri.

Video/ Union SG Bayer Leverkusen (1-4) gol e highlights: i tedeschi eliminano i belgi

BIGLIETTI ROMA-BAYER LEVERKUSEN EUROPA LEAGUE: I POSSIBILI PREZZI

In merito ai prezzi dei biglietti di Roma-Bayer Leverkusen, invece, non è da escludere che possano essere sulla falsa riga di quelli per i quarti di finale, quindi da 25 euro per le Curve, 30 euro per i Distinti, con il biglietto più caro, quello da 80 euro, per i posti a sedere presso la Tribuna Monte Mario.

Non vi è comunque ancora una data ufficiale per quanto riguarda l’apertura della vendita dei biglietti di Roma-Bayer Leverkusen, ma a breve la società metterà a disposizione tutte le info, a cominciare dal dove acquistare gli stessi ticket, il sito ufficiale della squadra, e le rivendite autorizzate fisiche quanto quelle online, leggasi Ticketone. Non è da escludere infine che il sito web della Roma possa attivare un sistema di pre-allerta, così come già fatto da quelli di Inter e Milan: attivando le notifiche si riceverà l’email che comunicherà tutte le info in merito all’acquisto dei biglietti.

Video/ Siviglia Manchester United (3-0) gol e highlights: spagnoli in semifinale!

© RIPRODUZIONE RISERVATA