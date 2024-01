Biglietti Sanremo 2024: prezzi e dove comprarli/ In vendita dal 23 gennaio: quanto costa seguire il Festival

Biglietti Sanremo 2024: quando comincia la vendita

Sale la febbre per il Festival di Sanremo 2024, in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Oltre ai milioni di telespettatori, sono davvero tanti gli appassionati del Festival che cercano di vederlo dal vivo acquistando i biglietti per una delle serate o anche per tutte e cinque le serate, ma dove è possibile acquistare i biglietti? La vendita sarà ufficialmente aperta martedì 23 gennaio, alle 9 sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com, Per procedere all’acquisto sarà necessario registrarsi sul sito ed inserire tutti i dati dell’acquirente.

L’acquisto potrà essere effettuato solo con carta di credito. Ad acquisto terminato, il biglietto digitale sarà inviato all’indirizzo email inserito in fase di registrazione e resterà comunque a disposizione nella sezione del sito “il mio profilo”. Il regolamento per l’acquisto dei biglietti, inoltre, precisa che tutti i tagliandi emessi saranno nominativi.

Quanto costano i biglietti del Festival di Sanremo 2024

Quanto costano, dunque, i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Come fa sapere l’Ufficio Stampa della Rai, “per le prime 4 serate i biglietti singoli di Platea costano 200 Euro ognuno; 730 Euro per la finale di sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 Euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 Euro per la finale”.

Prima dell’evento sarà, inoltre, possibile cambiare anche il nominativo del biglietto. Si potrà fare sul sito nel quale è stato effettuato l’acquisto, nella sezione “Il mio profilo”. In ogni caso, il cambio del nominativo potrà essere effettuato fino a 48 ore prima della serata interessata.

