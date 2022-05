Biglietti Sassuolo Milan/ Ultime notizie apertura vendite, data della partita incerta

I biglietti di Sassuolo Milan, gara valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A, non sono stati ancora messi in vendita: le ultime notizie in merito rivelano che prima di dare il “via” agli acquisti sarà necessario attendere di scoprire quale sarà la data della partita. I due club hanno infatti comunicato che stanno aspettando loro stessi che la Lega programmi il giorno e l’orario dell’importante match.

Il dubbio relativamente alla data deriva dalla concomitanza del turno con il concerto di Radio Italia che andrà in scena in Piazza Duomo a Milano sabato 21 maggio 2022. Nel caso in cui le partite di Milan e Inter si disputassero proprio in quel giorno, infatti, si verificherebbero degli importanti problemi di ordine pubblico. A contendersi lo Scudetto sono proprio le due squadre: indipendentemente da quale sarà l’esito delle due gare, dunque, si festeggerà nel capoluogo lombardo. È plausibile per questo motivo che entrambe si disputino domenica 22 maggio 2022.

Biglietti Sassuolo Milan: non ancora in vendita

A chiedere di valutare “la possibilità di calendarizzare gli incontri Inter Sampdoria e Sassuolo Milan per domenica 22 maggio” è stato proprio il dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. La richiesta, avanzata qualche giorno fa, non ha però ancora trovato una risposta. La Lega Serie A probabilmente attende di sapere come si svilupperà la questione nel penultimo turno di campionato: nel caso in cui il Milan ottenesse una vittoria e l’Inter venisse sconfitta, infatti, tutto sarebbe già deciso.

Da capire anche la questione relativa alla festa: andrà in scena a Piazza Duomo? L’alternativa sarebbe quella di organizzarla direttamente a San Siro. Nel caso in cui a vincere lo Scudetto fossero i nerazzurri, la squadra e i tifosi si troverebbero già lì. Nel caso in cui dovessero trionfare i rossoneri, invece, si procederebbe con un veloce cambio di allestimenti e si attenderebbe l’arrivo di tifosi e squadra da Modena. Le ultime notizie relative ai biglietti di Sassuolo Milan dipendono da tutti questi aspetti.

