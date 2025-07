Biglietti Ultimo 2026, tutto quello che c’è da sapere

I fan di Ultimo stanno già scalpitando per i Biglietti Ultimo 2026, dato che il cantante ha annunciato che l’anno prossimo ci sarà un evento importantissimo per la sua carriera. Si tratta del tour “La favola per sempre” un ritrovo che lo stesso artista ha denominato come “Il Raduno degli Ultimi”, dove i fan si troveranno dopo un anno di sold out ad ogni concerto. Per ora la data dell’evento è fissata al 4 luglio 2026, salvo cambiamenti di genere logistico.

Per chi volesse acquistare i Biglietti Ultimo 2026, l’apertura dello shop dei ticket è prevista per martedì 15 luglio: alle ore 14 si aprirà ufficialmente la possibilità di comprare il biglietto per il super evento che si terrà a Roma, precisamente a Tor Vergata. Nonostante manchi ancora un anno al concerto si prevedono moltissime persone, ma soprattutto, il “Raduno degli Ultimi” ha richiesto la collaborazione del sindaco Roberto Gualtieri e dell’Amministrazione di Roma Capitale con l’Assessorato Grandi Eventi.

Biglietti Ultimo 2026: le ultime date di quest’anno

Niccolò Moriconi continua il suo tour dopo il grande successo degli ultimi anni. In particolare, gli ultimi concerti stanno riscuotendo una partecipazione incredibile e continua con ben nove date in giro per tutta l’Italia tra cui anche Bari e Messina. Al momento non si conoscono ancora le località in cui Ultimo si esibirà per il tour 2026, ma ben presto verranno annunciate le città dove si terranno i concerti. Ultimo, di recente diventato papà, ha alle spalle ben 84 dischi di platino, 1.750.000 biglietti venduti e 7 milioni di copie di dischi venduti.