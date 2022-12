Biglietto auguri Natale 2022/ Da Mary Poppins agli animali: il regalo a Gesù Bambino

AUGURI DI NATALE 2022, IL BIGLIETTO DI OGGI DALLA ‘PENNA’ DI MARY POPPINS

Non vi siete stancati di mandare biglietti per gli auguri di Natale 2022 “banali”? Se un po’ ci conoscete allora sapete che su queste pagine, tra un commento e uno spunto, è possibile sempre trovare qualcosa di “un-conventional” anche per il vostro prossimo biglietto di auguri di Natale 2022. Oggi ci concentriamo sulla poesia magica e malinconica al tempo stesso, scelta da Pamela Lyndon Travers: ai più forse il nome non dirà nulla, ma vi dicessimo “Mary Poppins” ecco che qualche lucina potrebbe accendersi. Nella rassegna scelta da “IlSussidiario.net” per gli auguri di Natale 2022, la nostra MammaOca propone la poesia “Il regalo degli animali” contenuta nel libro “La volpe alla mangiatoia” dI Pamela L. Travers.

AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Le frasi più belle: “Ti auguro gioia, felicità e amore”

Se per caso avete visto il commovente (e non scontato) film “Saving Mr Banks” potreste ben capire come dietro alla tristezza e al dramma della storia reale della “penna” di Mary Poppins si cela una delle più grandi scrittrici per bambini mai esistita. Grande perché anche in una semplicissima poesia di Natale riesce a racchiudere in poche righe tutta la novità e la bellezza della venuta di quell’Unico in grado di cambiare il mondo, anche nelle piccole cose. La poesia che passa in rassegna i regalo che tutti gli animali prossimi a Betlemme portano in dono a quel Gesù Bambino venuto letteralmente “da un altro mondo”, un Re che si fa piccolo nella mangiatoia più umile. «Così ogni bestia a Gesù buono volle offire un semplice dono nella notte del Santo Natale», chiude la poesia che cela il “segreto” del Natale, ovvero il dono gratuito scaturito da un Bene improvviso con dentro già l’anticipo della Salvezza.

AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Frasi: “La magia del Natale risveglia la gioia del cuore”

IL REGALO DEGLI ANIMALI A GESÙ: GLI AUGURI DI NATALE 2022 DI MAMMAOCA

«Ho scoperto questo canto tradizionale natalizio anglosassone nel bellissimo libro “La volpe alla mangiatoia”, di Pamela Travers. Un piccolo libro che consiglio a tutti, ha quei requisiti natalizi come sorpresa, simpatia, imprevedibilità, e per finire trasuda speranza e fiducia nel possibile e nell’impossibile»: spiega così MammaOca per introdurre i suoi personali “auguri di Natale 2022” molto particolari, facendoci scoprire più da vicino la “magia” dell’atmosfera natalizia senza quella patina di banalità che purtroppo alberga questo periodo dell’anno. MammaOca ci svela come quel libro sia stato pensato e vissuto nel primo Natale dopo la seconda guerra mondiale nella Cattedrale di Saint Paul a Londra (sì, proprio quella vista nello storico film Disney): «Pamela, tre bambini dai commenti magnifici, e la natività dal punto di vista di Reynard, la volpe. La penna e l’arte della famosa creatrice di Mary Poppins sono sempre una sorpresa, per questo rigenerano, ovvero sono proprio Natale».

Auguri di buon Natale 2022/ Frasi divertenti: “Il 25 dicembre siamo più buoni ma...”

Il canto tradizionale natalizio, The Friendly Beasts, conosciuto anche come The gift of the animals, è il titolo con cui questa poesia è giunta fino a noi (“Il regalo degli animali”): quei versi introducono il libro e ci fanno immergere nell’atmosfera di letizia del Natale. «Ogni animale, la notte di Natale, regala a Gesù un semplice dono, facendo a gara, ritmata, per mostrarlo. Il testo è stato scritto negli anni venti dallo statunitense Robert Davis, ed è accompagnato dalla melodia dell’inno latino Orientis partibus, un brano del XII secolo, che veniva usato in occasione della festa dell’Asinello, che celebrava la fuga della Sacra Famiglia in Egitto»: insomma, perché non usare qualcuno di questi versi (qui il testo integrale, ndr) per dei non scontati biglietti di auguri di Natale?













© RIPRODUZIONE RISERVATA