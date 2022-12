Biglietto auguri Natale 2022/ L’agnellino grigio e la carezza di Gesù Bambino

BIGLIETTO AUGURI NATALE 2022: LA LEGGENDA DELL’AGNELLINO GRIGIO

Con l’inizio del mese di dicembre il tempo di Avvento si è fatto ormai assoluta presenza: abbiamo deciso di inaugurare oggi la rubrica del “biglietto di auguri per Natale 2022” per accompagnare voi lettori (e non solo) alla venuta del Natale del Signore. Quest’anno Ilsussidiario.net invita infatti a partecipare ad un calendario dell’avvento assai speciale: insieme a MammaOca abbiamo selezionato 25 storie d’autore, poesie, leggende legate al Natale. Con una favola al giorno, dall’1 al 25 dicembre, cercheremo di entrare a piccoli passi nell’atmosfera natalizia attraverso momenti di condivisione tra bambini di tutte le età: perché è così come racconta questo primo “biglietto di auguri” legato alla “Leggenda dell’agnellino grigio” di Hedwige Louis-Chevrillon, l’umiltà e l’attesa per la venuta di “qualcosa” che salva rende il cammino stesso verso la meta già ricco di umana nostalgia per il “piccolo che si fa grande”.

La fiaba sul Natale scritta da Hedwige Louis-Chevrillon narra di un agnellino unico nato grigio in uno splendido gregge di pecore che vive una notte come tante in Giudea: «Quella notte, come tutte le altre notti, i pastori di Betlemme custodivano le pecore sparse per la collina. Avvolti nei loro mantelli, alcuni dormivano, altri si riscaldavano le mani gelate sui tizzoni rossi dei loro fuochi. L’agnellino grigio si era rannicchiato tra le zampe del cane che tutto il gregge temeva». L’agnellino, come una sorta di “brutto anatroccolo” in salsa natalizia, viene disprezzato perché diverso da tutti gli altri: amato e coccolato solo da chi apparentemente viene temuto e odiato dal gregge, ovvero il cane. I pastori attorno si raccontano tutta la bellezza dei propri greggi, anche se il padrone dell’agnellino grigio si dice preoccupato perché nella sua carica di bestiame è nato un elemento diverso dagli altri, «è nato un agnellino grigio come il fumo. Quando cammina in mezzo agli altri, sembra quasi che una ma macchia deturpi la bellezza di un tessuto regale. Devo assolutamente venderlo: anche se la sua lana è brutta, la sua carne può sempre essere buona per fare un arrosto».

AUGURI NATALE 2022, LA CAREZZA DI GESÙ SALVA GLI UMILI

È una favola ma racconta molto più della nostra realtà di quanto possiamo credere: la leggenda al centro di questo primo biglietto di auguri per il Natale 2022 ha un punto di svolta, un’attesa che diventa “carne” e dove il più “umile” e “scalcagnato” è addirittura il primo a rendersene conto. «Allora, poiché sulla terra nessuno lo voleva, sollevò verso il cielo di Giudea, bianco di stelle, il suo triste sguardo pieno di angoscia: “Oh, bianchi chiarori, – pregò – datemi un po’ del vostro candore, altrimenti morirò di dolore!” In momento, l’agnellino notò, proprio al di sopra delle colline, una luce mai vista, simile ad una fiamma ardente e dolce ad un tempo, che risplendeva nell’azzurro cupo del cielo. Sempre più luminosa, si dirigeva verso una meta sconosciuta. C’era uno strano richiamo in quella stella e non si poteva fare a meno di esserne attirati. L’umile agnellino grigio non sapeva spiegarsi come, proprio lui, avesse ricevuto per primo quel messaggio divino», si legge ancora nella fiaba di Natale scelta da MammaOca per questo primo giorno di dicembre.

L’agnellino grigio prima di tutti aveva visto la stella cometa che annunziava la venuta del Messia: quando poi i pastori si resero conto dell’incredibile segno divino, corsero lieti in direzione di quella stella per conoscere quel Bambino che cambiò per sempre la storia del mondo. I pastori in dono portarono le proprie ricchezze, i propri bestiami più pregiati: il piccolo agnellino grigio non venne scelto, ma fu ancora una volta il cane (un saggio “testimone” che sempre ci precede e ci accompagna, ndr) ad incoraggiare quella bestiola intimorita, «Va’, piccolo, segui il pastore, che non si accorgerà di te, perché il tuo colore si confonde nel buio». E fu così che l’agnellino riuscì ad avvicinarsi alla mangiatoia di Betlemme dove l’incarnazione del Presepe si stava compiendo davanti agli occhi estasiati dei pastori. «“Non sono degno di stare qui,” mormorò tra sé e sé l’agnellino grigio. “Come posso avvicinarmi, brutto e grigio come sono, a questo Bambino, centro di ogni luce?”»: ognuno di noi si sente indegno davanti alla grandezza, non si sente pronto, non si sente all’altezza del Bene. Ma qui è la vera svolta del Natale, la vera svolta del Fatto che si fece carne: è quel Bene a venire verso di noi, ad andare verso l’agnellino grigio nella fiaba di Louis-Chevrillon. «Gesù lo chiamò con una voce che solo il cuore può udire e, quando l’agnellino grigio si fu avvicinato, Gesù posò la mano sulla sua testa ricciuta. “Fratellino mio, non sai che io ti ho creato e che amo tutto ciò che creo? Non sai che sono umile e povero come te? Io sono l’Agnello di Dio che odia tutto il male del mondo ed anche questo brutto colore grigio dove la luce non brilla. Vieni a me, dolce amico, mia immagine e somiglianza»: il miracolo sta per avvenire in quanto il pastore di colpo si ritrovò di fianco quell’agnellino fino ad un attimo prima “grigio” e “brutto”, ricoperto del candore bianco più luminoso al mondo. Il candore della carezza di Gesù: tanti auguri di un Santo Natale a tutti, anche se siamo 25 giorni in anticipo!