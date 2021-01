Biglietto Lotteria Italia 2021/ Vincente o perdente come è fatto: bandiere, balconi..

Per l’estrazione del 6 gennaio 2021 di Lotteria Italia è stato scelto un biglietto che ricorda come il nostro Paese abbia riscoperto il piacere della condivisione a causa della pandemia Covid. Come è fatto? Negli anni sono state scelte sempre immagini rappresentative dell’anno vissuto o della tradizione. In questo caso, compaiono i balconi con le bandiere italiane, come siamo stati abituati a vederli nei mesi scorsi, in particolare durante il lockdown. Gli italiani sono infatti tornati a sognare insieme per un futuro migliore.

Lo hanno fatto durante i mesi difficili della prima ondata Covid, ma soprattutto ora con i vaccini, che rappresentano una prima fonte di speranza per un graduale ritorno alla normalità. Questo spirito di unione è stato quindi scelto come sfondo per il biglietto dell’estrazione della Lotteria Italia 2021. A sinistra, come al solito, si trova la matrice del biglietto, a destra invece la sezione dedicata ai premi giornalieri durante la trasmissione abbinata, che anche stavolta è “Soliti Ignoti”.

COME È FATTO BIGLIETTO LOTTERIA ITALIA 2021: INSIEME CONTRO COVID

Sogni e speranze degli italiani nel biglietto della Lotteria Italia 2021, che troviamo anche nello spot pianificato da Wavemaker e firmato da WPP Italia. La campagna pubblicitaria esprime esattamente come è fatto il biglietto e quanto si è voluto rappresentare. Nel tagliando vediamo rappresentata la voglia degli italiani di ritrovare la normalità, la grande vicinanza e solidarietà espressa anche dai balconi in un momento difficile. La grafica del nuovo biglietto è stata pensata per riassumere il momento storico. Quei balconi da cui sventola il tricolore rievocano quel grande spirito che ci rende unici nel mondo. Abbinato al tagliando della Lotteria Italia 2021 diventa anche una chiamata al sogno per tutti gli italiani, che possono tornare a sognare di vincere il primo premio massimo di 5 milioni di euro. Dopo aver vissuto delle festività insolite a causa della pandemia legata al coronavirus, l’estrazione in questione rappresenta un piccolo assaggio di normalità visto che è un appuntamento tradizionale.



