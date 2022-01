Biglietto Lotteria Italia 2022/ Come è fatto: 12 grafiche con “Disegniamo la fortuna”

COME È FATTO IL BIGLIETTO LOTTERIA ITALIA 2022? UNA “RIVOLUZIONE”…

Non uno, ma ben 12 tipi di tagliandi: il biglietto della Lotteria Italia 2022 cambia in modo a tratti rivoluzionario. Quest’anno infatti presente grafiche differenti che sono state selezionate fra tutte quelle candidate nell’ambito dell’iniziativa “Disegniamo la fortuna“, che è dedicata agli enti del Terzo Settore. Opere creative e di colore realizzate da artisti con disabilità, scelte per metà da una commissione artistica costituita dal presidente incaricato Gianni Letta e dai membri Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino, Milly Carlucci, Renzo Arbore, Stefano Boeri, Cristiana Collu (direttore generale Gnam di Roma), Gianluca Lioni (portavoce ministro Dario Franceschini) e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (presidente della fondazione Sandretto Re Rebaudengo).

Hanno quindi esaminato i 25 disegni proposti e selezionato sei opere, mentre le altre sei sono state individuate da una commissione interna all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ogni grafica per il biglietto della Lotteria Italia 2022 racconta una storia diversa.

LE INDICAZIONI SUL BIGLIETTO LOTTERIA ITALIA 2022

Quest’anno il biglietto della Lotteria Italia 2022 si è colorato di creatività, ma ci sono ovviamente degli aspetti che non cambiano. Se la grafica è quella che campeggia nella parte centrale del tagliando, nella parte sinistra si trova la matrice, con i numeri fondamentali per il controllo. La parte destra è invece dedicata ai premi giornalieri durante la trasmissione Soliti Ignoti, con la spiegazione relativa alla partecipazione di questo speciale concorso.

Nella parte posteriore del biglietto della Lotteria Italia 2022 è invece presente la matrice, con ulteriori spiegazioni sulla partecipazione ai premi giornalieri dei Soliti Ignoti, ma soprattutto quella sulla modalità di pagamento premi relativi all’estrazione del 6 gennaio 2022, oltre che avvertenze per i venditori. Nella parte posteriore del tagliando vi è ovviamente in parte anche una riproduzione più piccola della grafica che campeggia in primo piano sulla parte anteriore. Il consiglio è di conservarlo con la massima cura nella speranza che vada ritirato fuori per riscuotere un bel premio.

