Biglietto Lotteria Italia 2024, cartaceo e digitale/ Come è fatto e dove trovare il numero di serie

Com’è fatto il biglietto della Lotteria Italia 2024: numero di serie e codice per le estrazioni giornaliere

Moltissimi italiani negli ultimi giorni hanno deciso di acquistare un biglietto della Lotteria Italia 2024 grazie al quale potrebbero aver vinto il premio da 5 milioni di euro, o anche altri tra i numerosi bottini decisi nelle varie categorie di vincita. L’appuntamento con il biglietto da 5 milioni, comunque, è previsto per domani, 6 gennaio 2024, in occasione della puntata speciale della trasmissione “I Soliti Ignoti“.

I giocatori abitudinari della Lotteria Italia non avranno alcun problema a comprendere come sia fatto e come funzioni il biglietto, mentre i “novizi” potrebbero trovarsi leggermente spaesati. La cosa più importante che si dovrà tenere sempre sott’occhio è il numero di serie del biglietto, con il quale sarà identificato quello da 5 milioni di euro, oltre a tutti gli altri vincenti. Questo, nell’edizione cartacea del biglietto della Lotteria Italia 2024, si trova in basso a destra, appena sotto la grafica, mentre nell’edizione digitale si potrà trovare anche nel promemoria di gioco. La parte destra del tagliando, invece, è riservata al codice di 10 cifre per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri, che si tiene durante la trasmissione “Affari Tuoi“. Infine, sul retro sono illustrate tutte le modalità di gioco dei vari concorsi previsti nell’ambito della Lotteria Italia.

Le grafiche artistiche del biglietto della Lotteria Italia 2024

La parte sicuramente più bella ed iconica del biglietto della Lotteria Italia 2024, tuttavia, è rappresentata dalla grafica. Ve ne sono in totale, come ogni anno, 12 diverse, selezionate attraverso il concorso “Disegniamo la fortuna con ADM“, al quale partecipano ogni anno centinaia di artisti diversamente abili. Le opere proposte, poi, vengono meticolosamente vagliate dalla giuria d’eccellenza dell’iniziativa, quest’anno presieduta da Anna Foglietta, che ne sceglie 12 con cui, poi, si andrà ad impreziosire il biglietto della Lotteria Italia 2024. La commissione 2024 del concorso ha visto la partecipazione di Stefano Boeri, Anna Mattirolo, Federico Moccia, Maura Paparo, Garrison Rochelle, Michelangelo Tommaso e Virginia Mauro (nel ruolo di segretaria). Le opere selezionate, invece, sono state quelle di Luca Cisternino, Enrico Delle Serre, Camilla Sammadossi, Laura Marchi, Paola Rupili, Andrea Calcagno, Michele Anselmo, Tommaso Nicoletti (assegnatario di due grafiche), Cosimo Barbetta e Daniela Impalea, Giuseppe Jamoretti e Fabio Ritrivi.











