Si terrà nella giornata di oggi – lunedì 6 gennaio 2025 – l’estrazione del biglietto Lotteria Italia 2025 vincitore del sempre incredibile e ricercatissimo premio da 5 milioni di euro e di tutti gli altri assegnatari dei premi di seconda e terza categoria: gli occhi (ve lo ricordiamo a scanso di equivoci) vanno sempre puntati sul numero di serie che sarà annunciato durante la diretta speciale di domani della trasmissione ‘Affari tuoi‘; mentre in generale vi ricordiamo che se vi siete dimenticati di registrare il vostro biglietto Lotteria Italia 2025 entro lo scorso 16 dicembre siete stati ormai esclusi dai sorteggi dei premi giornalieri che – comunque – si sono già tenuti nelle ultime settimane.

Pur non avendo registrato in tempo il vostro biglietto Lotteria Italia 2025 – ovviamente – non verrete comunque esclusi dal sorteggio finale, così come fino alle ore 21 di oggi potrete sempre acquistare in qualsiasi ricevitoria uno o più tagliandi per cercare di massimizzare le vostre opportunità di vincita; mentre si è già chiusa – esattamente il 4 gennaio – la finestra per gli acquisti online e se non farete in tempo a recarvi in ricevitoria c’è ormai poco da fare se non sperare di possedere già il codice fortunato.

Entrando nel merito effettivo del biglietto Lotteria Italia 2025 vale la pena ricordare che le grafiche selezionate quest’anno facevamo parte della consueta iniziativa ‘Disegniamo la fortuna con ADM‘ con gli artisti – tutti iscritti alle associazioni del Terzo settore – che si sono misurati sul tema ‘Disabilità e arte’ pensato appositamente per favorire l’integrazione sociale, il benessere e (soprattutto) il talento delle persone meno fortunate affette da disabilità cognitive o fisiche.

Proprio guardando alla grafica che avete scelto acquistando il biglietto Lotteria Italia 2025 potrete trovare il numero di serie del vostro ticket, stampato a caratteri perfettamente visibili in basso a destra sotto il disegno, ma riportato anche in duplice copia sul retro del biglietto cartaceo; mentre nel caso in cui abbiate giocato online, troverete il numero di serie (oltre che nelle medesime posizioni che abbiamo appena indicato) anche nel riepilogo della giocata.