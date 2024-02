BigMama a Sanremo 2024 con “La rabbia non mi basta” video / Picco di share del 70% per la sua esibizione!

BigMama da record a Sanremo 2024 con “La rabbia non mi basta”: perché?

BigMama debutta al Festival di Sanremo 2024 tra i BIG con la canzone “La rabbia non mi basta”. La rapper, vero nome Marianna Mammone, è alla sua prima partecipazione alla kermesse canora dopo il boom dello scorso anno nella serata delle cover con Elodie. Quest’anno però si presenta da sola e in gara con un brano in cui parla di fragilità e bullismo. Una canzone che riscosso un grande successo tra critica e pubblico, anche se non è riuscita a spuntarla nella classifica provvisoria delle Top Five, le cinque canzoni più votate dalla sala stampa nella prima serata. Nonostante ciò la giovane rapper ha registrato un record: la sua esibizione è la più vista della prima serata del Festival. Proprio così: il picco di share più alto è stato raggiunto proprio durante la sua performance intorno alle 00.15 con uno share del 70.13%!

Intanto i social sono letteralmente impazziti per lei. “Se sei la prima a non amarti, gli altri non ti ameranno” scrive un utente riportando alcune delle parole della canzone, mentre c’è chi già parla di scoperta del Festival. “Comunque la scoperta di questo #Sanremo per me è stata #bigmama, non mi aspettavo il pezzo mi piacesse così tanto” – ha scritto un utente, mentre un altro ha notato come la cantante, nonostante la grande emozione, si sia divertita “durante l’esibizione è stata tra i pochi che è sembrata divertirsi, godersi l’attimo anche rispetto ad alcuni di primo pelo che si sentono già arrivati”.

BigMama e il meme di Striscia La Notizia: scoppia la polemica a Sanremo 2024

Intanto durante la prima esibizione di BigMama a Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta” è scoppiata anche la prima polemica per un meme trasmesso da Striscia La Notizia in cui la cantante è associata al personaggio di Ursula della Sirenetta. Proprio la rapper non si è tirata indietro nel commentare la cosa: “Il meme su Ursula della Sirenetta? Fa male, ma lei è iconica come lo sono io. Voi no”. La reazione della cantante è stata compresa e in tantissimi sui social le hanno espresso tutta la loro comprensione ed affetto. Anzi crescono sempre più i consensi da parte del pubblico verso la rapper italiana che potrebbe davvero rivelarsi la sorpresa di questa 74esima edizione del Festival.

Basta leggere alcuni commenti sui social per comprendere come Marianna abbia fatto centro nel cuore di milioni di ascoltatori. “#BigMama non ha tradito le aspettative: testo mai banale racconto di esperienze di vita vissuta, musica alla ricerca di nuove sonorità in fusion con la radice rapper” – ha scritto un utente, mentre un altro ha sottolineato ” è la mia nuova preferita. Adoro la sua grinta, la bellezza e ha una voce che spacca”. Che da outsider possa davvero puntare alla Big Five della finale?

